CAFONALINO IN CAMICIA NERA – NEL CENTENARIO DELLA MARCIA SU ROMA ALDO CAZZULLO HA MESSO IN SCENA AL TEATRO INDIA LO SPETTACOLO “IL DUCE DELINQUENTE”, TRATTO DAL SUO LIBRO "MUSSOLINI, IL CAPOBANDA" – SUL PALCO MONI OVADIA CON BOCCOLI BIANCHI E LA MUSICISTA GIOVANNA FAMULARI. AUGIAS HA INTRODOTTO LA SERATA - IN PLATEA UN SORTINO TRAFELATO, LO STRABORDANTE LUCA TELESE IN COMPAGNIA DI SIMONA ERCOLANI, FABRIZIO RONCONE IN VERSIONE “TENENTE COLOMBO” CHE PARLA FITTO FITTO CON SERENA BORTONE…