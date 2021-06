“BURIONI MI HA DATO DEL BABBEO? NON SO CHI SIA, IO RICORDO BURIANI CHE GIOCAVA CON ME NEL MILAN” – GIANNI RIVERA ALLA "ZANZARA" RIBADISCE CHE NON SI VACCINERA’ E REPLICA AL VIROLOGO: “SARÀ DIVENTATO POPOLARE E NE HA APPROFITTATO. QUESTI VACCINI NON LI HANNO SPERIMENTATI, LI HANNO MESSI IN VENDITA PER GUADAGNARCI. TANTI VIROLOGI LA PENSANO COME ME, MA IN TV NON LI INVITANO. L’ANNO PRIMA DEL COVID CI SONO STATI PIÙ MORTI PER INFLUENZA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, È TUTTO ESAGERATO. CI HANNO TERRORIZZATO"

Da La Zanzara – Radio 24

gianni rivera

“Persino Draghi ha detto che ci sono delle variabili che possono rendere inutili le vaccinazioni. Questi vaccini non li hanno sperimentati, li hanno messi in vendita perché dovevano guadagnare e lo hanno fatto. Ci sono tanti virologi che la pensano come me. E tanti la pensano come me, ma a questi non danno pubblicità”. Gianni Rivera a La Zanzara su Radio 24 non molla e ribadisce di non voler vaccinarsi, “e nemmeno mia moglie lo farà”. Burioni ti ha dato del babbeo:

“Burioni? Non so chi è, io ricordo Buriani che giocava con me. Non so neanche chi è, pensavo a un burrone, o un grosso burro. Non so davvero chi sia, si vede che è diventato popolare e ne ha approfittato. Quelli bravi non li invitano mai perchè hanno paura delle stesse cose che dico io. Vari medici non li invitano e non scrivono sui giornali perché dicono queste cose.

gianni rivera con il pallone d'oro

Montaigner che ha vinto una piccola cosa come un Nobel, siccome non è d’accordo su questo sistema non viene mai sentito. Vaccinare i ragazzini? E’ ancora più folle”. Ma tu non hai paura alla tua età?: “Non faccio assembramenti e sono tranquillo e poi eventualmente ci sono le cure domiciliari, coi medici che sono stati accantonati perché non fanno parte del gruppo, li tagliano fuori”. Ma la mortalità sta scendendo drasticamente: “Guardate che prima del Covid, l’anno prima, sono morte più persone per l’influenza piuttosto che nell’anno del Covid. E’ tutto esagerato, hanno terrorizzato. E quelli che fanno i vaccini vogliono costringere gli altri a farlo”

