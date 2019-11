“CAIRO VATTENE” – LA CURVA DEL TORINO CONTESTA URBANETTO, CHE INCASSA E PROVA AD AUTOASSOLVERSI DOPO LA BRUTTA SCONFITTA CON L’INTER: “ABBIAMO SPESO TANTI SOLDI E TENUTO I GIOCATORI MIGLIORI” – DIFENDE MAZZARRI MA SI ARRABBIA CON LA SQUADRA: “CONOSCO LA STRADA PER MIGLIORARE: È QUELLA DEL LAVORO…”

Da www.lastampa.it

i tifosi del torino contestano cairo 5

Assolve Mazzarri, si arrabbia con la squadra. Guai a parlare di esonero dell’allenatore a Urbano Cairo, che a fine partita analizza brevemente il pesante kappaò interno subito dall’Inter, ma non vuole assolutamente ragionare circa una posizione (di nuovo) in bilico dell’allenatore. «Ancora con questa storia? Basta - taglia corto il presidente del Torino -, la verità è che contro squadre così non puoi concedere i primi due gol in quel modo. Perché non siamo più compatti come l’anno scorso? Non lo so, ma conosco la strada per migliorare: è quella del lavoro».

mazzarri cairo

i tifosi del torino contestano cairo 4

Cairo, invitato ad andarsene, ha sentito la contestazione della curva, la incassa ma prova comunque una sorta di autodifesa. «Abbiamo speso tanti soldi in estate prendendo giocatori come Verdi e trattenuto tutti i migliori - le parole del patron granata -, però ognuno è libero di pensarla come vuole».

taylor mega urbano cairo i tifosi del torino contestano cairo 1 urbano cairo torino i tifosi del torino contestano cairo urbano cairo torino URBANO CAIRO urbano cairo (3) urbano cairo torino i tifosi del torino contestano cairo 2 i tifosi del torino contestano cairo 3

urbano cairo urbano cairo