“IL CALCIO FEMMINILE? DI SOLITO LE DONNE IN ITALIA STANNO IN CUCINA…”, ZEMAN COMMENTA I RITARDI DEL FOOTBALL IN ROSA: "IN ITALIA CI SONO TANTI PROBLEMI NEL CALCIO MASCHILE. LE DONNE DI SOLITO VENIVANO SEMPRE DIETRO NEL CALCIO: VEDREMO SE RIUSCIRANNO A FARE UN ALTRO PASSO AVANTI. QUESTIONE DI CULTURA? ANCHE, NON SO SE E’ GRAVE CERTO È CHE I MASCHI DEVONO MANGIARE" – SU JUVE-FIORENTINA: “I DUE RIGORI SI POTEVANO DARE” – LA LAZIO DA SCUDETTO E LA ROMA: "CON LA SOCIETÀ ATTUALE È DIFFICILE LAVORARE…”

Marco Beltrami per calcio.fanpage.it

zeman 10

Quando parla spesso e volentieri fa discutere. Ancora una volta Zdenek Zeman ha conquistato la scena per alcune dichiarazioni sopra le righe. Intervenuto in occasione della premiazione per la Panchina d'Oro, il tecnico boemo ha parlato così del calcio femminile: "È questione di cultura se le donne erano indietro nel calcio? Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina". L'esperto mister è intervenuto anche sulle polemiche post Juventus-Fiorentina, schierandosi a sorpresa dalla parte dei bianconeri: "I due rigori si potevano dare".

zeman 9

Zdenek Zeman in occasione della sua ultima intervista, è stato stuzzicato sul momento fortunato del calcio femminile. L'allenatore boemo ha risposto in maniera a dir poco sorprendente: "Il calcio femminile è in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. Perché sta esplodendo solo ora?

Penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti. Questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina". Stuzzicato sulla gravità delle sue dichiarazioni, Zeman ha chiosato così: "Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare"

di battista e zeman

L'allenatore boemo ha parlato anche della Juventus, e in particolare delle polemiche post-match contro la Fiorentina. Zeman non sembra d'accordo con lo sfogo di Commisso, sugli episodi arbitrali pro-bianconeri: "L'arbitraggio di Juve-Fiorentina? Ho visto anche la partita, sono due rigori che si possono dare: arbitri e VAR hanno deciso che sono rigori. Ci sono state tante altre cose in passato, era tutto un comprare. Questi si potevano dare e li hanno dati.

Chi sta al VAR è sempre arbitro. Vanno trovate situazioni chiare, ce ne sono alcune che non lo sono né al VAR né all’arbitro. E lì decide l’arbitro, come è sempre successo. Juventus squadra più forte del campionato? Non credo che dipenda dalle mie valutazioni. Penso che tutti abbiano dichiarato che la Juve è più forte, poi le partite vanno giocate"

zeman

In chiusura anche una battuta sulle romane, sue ex squadre: "Lazio da scudetto? Io l’ho vista nel derby, ha fatto male male. Non ha visto la partita. Però se nelle altre non perde mai, vuol dire che ha qualità. Prima non riusciva a essere competitiva in tutte le partite, oggi sì. Fonseca uomo giusto per la Roma? Può essere tutto. La Roma è particolare, in più con la società attuale è difficile lavorare. Io ci ho lavorato ai tempi di Sensi, era tutta un’altra cosa.

ROY ZEMAN ZEMAN PESCARA GENOA ZEMAN ZEMAN ZEMAN