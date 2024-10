14 ott 2024 19:50

“IL CALCIO SI FA SUL CAMPO, NON CON LE PAROLE” – DINO ZOFF PRENDE A PALLONATE LUCIANO SPALLETTI PER LA SUA USCITA ALLA VIGILIA DI ITALIA-ISRAELE (“CI SONO MOLTI ISRAELIANI CHE NON VOGLIONO LA GUERRA E NOI DOBBIAMO CONVINCERNE QUALCUNO IN PIÙ): “DIRE BELLE PAROLE È FACILE PER TUTTI . LO SPORT DOVREBBE RIMANERE TALE, LA POLITICA È SEMPRE DI PARTE” - L'EX CT AZZURRO TORNA SULLE CRITICHE CHE RICEVETTE DA SILVIO BERLUSCONI PER LA FINALE DEGLI EUROPEI PERSA CON LA FRANCIA: “VOLEVA GATTUSO IN MARCATURA SU ZIDANE MA IO HO PREFERITO…”.