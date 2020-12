“SUL CAMPIONATO STA PESANDO L'ESAME INGANNO DI SUAREZ. SI PUÒ ANCORA FARE FINTA DI NIENTE?” - SCONCERTI MENA DURO: “IL GIOCATORE HA CONFERMATO LA FALSITÀ DEL TEST, I PROFESSORI ANCHE. E ALLORA? SONO PASSATI TRE MESI. NESSUNO CHIEDE PUNIZIONI, MA UN DIBATTITO SERIO SU UNA REALTÀ OGGETTIVA SÌ. PER CAPIRE CHI RISPETTA DAVVERO LE REGOLE E CHI NO” - "IL MILAN POTREBBE ESSERE PERFETTO ANCHE SENZA IBRA, INTER E JUVE CRESCONO, ROMA E NAPOLI SI DISPERDONO…" - VIDEO

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

E' il giorno in cui si deve rendere merito al Milan di essere una grande squadra. Se volete possiamo fermarci qui e seguire il carro del vincitore. Se vogliamo aggiungere qualcosa di calcio ci sono alcune osservazioni da fare. La prima è che il Sassuolo non è più da tempo quello d' inizio campionato.

Senza Caputo ha perso il gol, ha segnato solo 5 volte su azione in sette partite facendo 9 punti su 21. L' altra è che l' importanza di Kjaer e Ibrahimovic è conclamata, ma se Kjaer è dentro un infortunio normale, Ibrahimovic è dentro una piccola continua ricaduta. Ha giocato sei partite su 13, fanno in proiezione una ventina l' anno.

Il Milan ha sempre segnato almeno 2 gol a partita, potrebbe essere perfetto anche senza di lui. Ma la squadra cambia e non è chiaro se basti. Dei dieci gol segnati nelle ultime 5 partite solo due sono stati segnati da attaccanti, mentre con Ibra il calcolo era opposto. Col Sassuolo è tornato almeno Saelemaekers che è l' uomo di riferimento laterale del Milan. Il suo piccolo infortunio ha tolto equilibrio, non a caso sono arrivati due pareggi.

Il Milan in sostanza è uscito dalla sorpresa, è diventato vita reale con tutto il peso che questo comporta. È una grande squadra, ma con i suoi limiti, da misurare con quelli degli altri.

Per esempio crescono Juve e Inter. Inutile chiedersi perché l' Inter non è mai brillante. Vincerebbe anche buttando semplicemente la palla in avanti. Come la Juve, dove sta comunque accadendo qualcosa. Pirlo ha portato una specie di pace sociale. È silenzioso, parla con pochi, ma i grandi giocatori lo sentono uno di loro. Ronaldo è cambiato. Partecipa di più, dà segni di un lento sentimento, di partecipazione.

Accetta perfino soluzioni che non gradisce. Quando gioca Chiesa sulla sinistra, Pirlo gli chiede di stare al centro e lui accetta anche se questo lo mette spalle alla porta. Non gradisce ma lo fa. Le cifre confermano. Quando gioca Chiesa Ronaldo segna solo su rigore. Senza Chiesa fa due gol come sabato scorso. Non è colpa di Chiesa, è solo un principio di sovrapposizioni non applicabili.

Intanto si disperdono Roma e Napoli, incapaci di battere gli avversari importanti. Ma sul campionato sta ormai pesando l' esame inganno di Suarez. Il giocatore ha confermato la falsità del test, i professori anche. E allora? Sono passati tre mesi. Si può ancora fare finta di niente? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi no.

