Emiliana Costa per www.ilmessaggero.it

Francesco Totti e la foto di Ilary Blasi con le figlie Chanel e Isabel al mare. L'ex numero dieci della Roma sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ibiza con la famiglia, che documenta con tener foto su Instagram. Oggi, l'eterno Capitano ha condiviso un scatto di moglie e figlie, accompagnato da una dolce didascalia: «Le più belle del mondo».

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. «Non scherziamo capità, sei bello pure tu», scrive un tifoso. E ancora: «Le regine di Roma». Lo scatto in pochi minuti sfiora i 200mila like.

Dopo l'addio al ruolo di dirigente della Roma, i fan si sono stretti ancora di più intorno a Francesco Totti. E tra i suoi follower c'è anche chi gli chiede: «Capità comprace la Roma». Staremo a vedere.

Da www.corriere.it

Solo qualche giorno fa Francesco Totti aveva dichiarato amore eterno alla moglie Ilary sui social (hanno appena festeggiato i 14 anni di matrimonio) e aveva anche rivolto un complimento alle donne della sua vita, Ilary appunto, ma anche alle figlie Chanel e Isabel.

Adesso a riprova che l’armonia in casa Totti è alle stelle arrivano le foto scattate a Ibiza, dove la famiglia è in vacanza: ecco Francesco Totti che gioca in acqua con la secondogenita Chanel, che ha appena compiuto 12 anni. Uno scambio di tenerezze tra il papà e la figlia: Totti porta a cavalluccio la figlia che si affaccia alla adolescenza e già promette una bellezza fuori dal comune come quella della mamma Ilary...

