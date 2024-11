“IL CASO DOPING E IL RICORSO DELLA WADA? SO COSA MI ASPETTA E NON È UNA COSA PIACEVOLE” - IL NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER ALLA VIGILIA DELLE FINALS DI TORINO E’ANGOSCIATO PER L’AFFAIRE CLOSTEBOL: “NON ABBIAMO AVUTO ANCORA NOTIZIE” - IL RISCHIO DI UNA SQUALIFICA ESISTE E NON E’ FACILE GIOCARE CON QUESTA SPADA DI DAMOCLE – POI L’AZZURRO RIVELA COME IMPIEGHERA’ I 6 MILIONI DI DOLLARI (CIRCA 5,5 MILIONI DI EURO) OTTENUTI ALL'ESIBIZIONE IN ARABIA SAUDITA…

(...) Ma fuori dal campo c'è anche una spina grossa per Sinner, che dopo essere stato prosciolto lo scorso 20 agosto dall'ITIA per il caso Clostebol ora ha su di sé di nuovo una mannaia, perché la Wada ha riaperto il caso che verrà discusso in futuro. Nessuno sa e può sapere come finirà la storia e in linea teorica il rischia di una sanzione che si tradurrebbe con una squalifica esiste.

Il numero 1 ATP tra le tante domande ne ha ricevuta una pure sul ricorso della Wada e le sue parole, che all'apparenza sembrano classiche: "Non abbiamo avuto ancora notizie. So cosa mi aspetta, ci sono già passato: non è certo una cosa piacevole ma la affronteremo come sempre". Sinner non esprime una latente preoccupazione per il giudizio, ma certamente per questi mesi che vive e vivrà perennemente con la spada di Damocle su di sé.

Due Slam, tre Masters 1000 e l'Atp 500 di Halle, ma soprattutto il Six Kings Slam. Jannik Sinner arriva alle Atp Finals con un bottino che nel 2024 ammonta già a oltre 16 milioni di euro. Denaro che sarà reinvestito nella cura dell'atleta, certo, ma non solo. In particolare, i 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro) ottenuti all'esibizione in Arabia Saudita andranno a finanziare una bellissima iniziativa, che il numero uno del ranking ha annunciato nel corso della presentazione del calendario Lavazza 2025 a Torino.

Quindi, come intende Sinner utilizzare i 5,5 milioni di euro vinti a Riyadh? "Una fondazione - ha svelato l'altoatesino -. Ancora non posso anticipare nulla perché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma tra poco la annunceremo e sono molto contento di poter essere utile per fare del bene. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione".

