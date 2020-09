26 set 2020 16:48

“CASO SUAREZ? C'È SICURAMENTE DIETRO LA JUVE. È IL LORO STILE. IL CLASSICO STILE JUVE” - LO HA DETTO UN TIFOSO AL BAR? NO, L'EX INTER NICOLINO BERTI CHE MENA DURISSIMO: “SONO ANTIJUVENTINO DA QUANDO SONO NATO. È CHIARO CHE QUALCOSINA CI SIA SOTTO, NON È CHE SUAREZ VIENE A PERUGIA CASUALMENTE. AI MIEI TEMPI QUESTE COSE NON SUCCEDEVANO, NON C’ERANO QUESTI PROBLEMI DI CITTADINANZA”…