“CASSANO DOVREBBE FARE CABARET. MI VUOLE ATTACCARE AL MURO? CI PROVI CON QUALCUN ALTRO, CON ME SAREBBE DIFFICILE" – MOGGI ASFALTA CASSANO CHE AVEVA DETTO DELL’EX DG BIANCONERO: “IO POSSO GIRARE A TESTA ALTA, TU HAI RIDICOLIZZATO IL CALCIO ITALIANO- A DARE FUOCO ALLE POLVERI ERA STATO LUCIANONE CHE A FANTANTONIO AVEVA DETTO: “DICI CHE SONO 4 ANNI CHE RONALDO NON CE LA FA PIÙ? MI PERMETTO DI SUGGERIRE LA LETTURA DELLA FAVOLA ‘LA VOLPE E L’UVA’ E DI FARE TESORO DELLA SUA MORALE" – VIDEO

Da goal.com

luciano moggi

L'ex direttore generale della Juventus replica piccato a Cassano: "La tua ignoranza spavalda mi diverte, dovresti fare cabaret".

Nuovo capitolo della faida a distanza tra Luciano Moggi e Antonio Cassano, sorta dopo alcune dichiarazioni alla 'Bobo TV' dell'ex attaccante sul declino di Cristiano Ronaldo, ormai ai margini del Manchester United dove Ten Hag lo considera una riserva e fatica ad accettare gli atteggiamenti da primadonna del portoghese.

L'ex dirigente aveva pizzicato Cassano facendo riferimento alla famosa favola della volpe e l'uva, scatenando la sua reazione che, ovviamente, non si è fatta attendere.

"Parto dal presupposto che Moggi mi ha rotto i c******i l'anno scorso chiedendomi di partecipare alle trasmissioni che fa lui a tele non so, teleperditempo: gli ho risposto di lasciar perdere. Riguardo la roba di Ronaldo, io dico di non aver mai provato invidia per nessuno: ho sempre guadagnato e sono stato felice, mi sono divertito.

cassano

Non sono invidioso di Ronaldo e continuo a sostenere che sono tre anni che non si regge in piedi. La morale o non morale... Hai fatto disastri per 20 anni e devi stare zitto, se proprio dobbiamo parlare di morale. Ti ho fatto uscire dall'oltretomba dopo 20 anni.

Caro Luciano Moggi, io posso camminare a testa alta, tu invece hai ridicolizzato i tifosi della squadra per il quale eri dirigente con i tuoi disastri. Quando cammini tu, invece, devi abbassare la testa. Hai ridicolizzato il calcio italiano e ancora ti permetti di parlare. A distanza di 20 anni posso dire di aver fatto bene ad aver rifiutato la Juventus per ben due volte, non permettendo a te di diventare il mio dirigente. Perché se avessi avuto a che fare con te, dopo due minuti ti avrei attaccato al muro".

antonio cassano a muschio selvaggio

La replica, piuttosto piccata, di Moggi è arrivata con questo tweet al veleno.

"La tua ignoranza spavalda e le tue cassanate mi divertono. Mi verrebbe da consigliarti di fare il cabarettista anziché l’opinionista sportivo. Quanto all’attaccarmi al muro come dici, meglio che ci provi con qualcun altro, con me sarebbe difficile".

Parole che, quasi certamente, indurranno Cassano a replicare nella prossima puntata di 'Bobo TV',

moggi