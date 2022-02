“LA CATTIVERIA E L'IGNORANZA DELLE PERSONE NON HANNO LIMITI” – LA COMPAGNA DI THEO HERNANDEZ, ZOE CRISTOFOLI, FURIBONDA SUL CASO CHE HA COINVOLTO IL PITBULL DEL FIDANZATO -L’ANIMALE SAREBBE USCITO DAL CANCELLO DELL'ABITAZIONE E AVREBBE AZZANNATO E UCCISO IL CANE DI UNA SIGNORA. IL PITBULL, INOLTRE, AVREBBE TRASCINATO A TERRA LA DONNA MORDENDOLE LA GIACCA – “STORIA RACCONTATA MALE. NELLE GIUSTE SEDI ANCHE CHI CI HA MESSO IN QUESTA BRUTTA SITUAZIONE SI PRENDERÀ LE SUE RESPONSABILITÀ" - LE FOTO BOMBASTICHE DI ZOE (EX DI CORONA)

Da www.corrieredellosport.it

theo hernandez zoe cristofoli

Zoe Cristofoli rompe il silenzio sui social sulla scandalo che ha coinvolto il pitbull del compagno Theo Hernandez. L’animale del difensore del Milan sarebbe uscito dal cancello dell'abitazione, aperto per fare entrare un'auto, e avrebbe azzannato e ucciso il cane di una signora che stava passeggiando nei dintorni. Il pitbull, inoltre, avrebbe trascinato a terra la signora mordendole la giacca.

La versione di Zoe: “Storia raccontata male”

Zoe, attualmente in dolce attesa, ha sbottato in una storia su Instagram: “La cattiveria e l'ignoranza delle persone e storie raccontate male non hanno limiti. Solo per altri fini... Chi ci conosce sa. Ora non sto bene a 8 mesi di gravidanza non è facile ma tengo duro. Grazie a chi ha l'intelligenza di essere con noi. Nelle giuste sedi anche chi ci ha messo in questa brutta situazione si prenderà le sue responsabilità. Noi le nostre le abbiamo già prese”.

