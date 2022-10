“CAVOLI, ADESSO HO UN SENO!” - FEDERICA PELLEGRINI A "GRAZIA" RACCONTA COME E’ CAMBIATO IL SUO CORPO DOPO L’ADDIO AL NUOTO: "A UN CERTO PUNTO IL MIO SENO HA COMINCIATO A DIVENTARE PIÙ ROTONDO E MI HA SPIAZZATA" – PRIMA DI PARTIRE CON IL MARITO MATTEO GIUNTA PER "PECHINO EXPRESS" LA “DIVINA” RIVELA: “IN QUESTI GIORNI HO VOLUTO FARE UN ESPERIMENTO…”

FEDERICA PELLEGRINI

La prossima avventura sarà quella insieme al marito Matteo Giunta nella trasmissione Pechino Express. Ma Federica Pellegrini, nonostante l’addio alle gare, continua a lavorare nel mondo del nuoto portando avanti il progetto di un’academy per fare crescere nuove generazioni di nuotatori. L’olimpionica ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia dove parla a tutto tondo della sua vita.

I timori dopo l’addio alle gare

“In questo primo anno ho vissuto di rendita - ha ammesso - il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua 10 volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci”.

I cambiamenti

FEDERICA PELLEGRINI

“Il corpo cambia dal punto di vista muscolare - sottolinea la Pellegrini - a un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Cavoli, adesso ho un seno! In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane”. Al di là del prossimo appuntamento televisivo, Federica Pellegrini vuol continuare a dare un contributo importante al mondo del nuoto. “Stiamo sviluppando una specie di Academy con Matteo - Giunta ndr - è il progetto che sento più mio perché rimango nel mio ambiente: sarà un passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni, credo tanto nel riuscire a trasmettere la mia passione per uno sport incredibile come il nuoto".

