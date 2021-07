“CEFERIN RIMANE IL PADRINO DI MIA FIGLIA. IL TEMPO AGGIUSTERÀ LE INCOMPRENSIONI CHE CI SONO STATE” - AGNELLI ACCUSATO DAL NUMERO 1 DELL'UEFA DI "TRADIMENTO" DOPO IL BLITZ SULLA SUPERLEGA NON MOLLA: “AVEVO FIRMATO UN UN ACCORDO DI RISERVATEZZA…” - POI ANNUNCIA UN AUMENTO DI CAPITALE "FINO A 400 MILIONI". CON I CONTI SCASSATI DALL'OPERAZIONE RONALDO, AGNELLI NON SA COME GESTIRE LA PATATA BOLLENTE CR7. L'IPOTESI DI RINNOVO DEL CONTRATTO AL PORTOGHESE PER SPALMARE L'INGAGGIO...

Fabiana Della Valle per www.gazzetta.it

andrea agnelli

Dalla Superlega alla nuova dirigenza bianconera (“La miglior squadra che la Juventus possa avere per affrontare sfide importanti dentro e fuori dal campo”), dagli obiettivi per la prossima stagione al futuro di Cristiano Ronaldo. Andrea Agnelli ha parlato di diversi argomenti durante la conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo assetto dell’area sportiva del club, ribandendo la volontà di dialogo com l’Uefa per riformare il calcio.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, parla in conferenza stampa all'inizio della nuova stagione

andrea agnelli stadium

“Dopo aver analizzato gli effetti della pandemia, stimati in 320 milioni tra diretti e indiretti, il Cda ha predisposto le linee guida per un rafforzamento fino a 400 milioni, di cui si parlerà nel consiglio di settembre. E’ bene ricordare la magnitudo generale dell’effetto COVID: i dati Uefa parlano di necessità di liquidità per 8,5 miliardi all’interno del sistema per i club di prima divisione, a cui si può ovviare per il 30% con la capitalizzazione, con il 30-40% con il credito debitizio, per molti club c’è il rischio insolvenza. E’ importante per la Juventus che i suoi azionisti sostengano la crescita della società, è uno dei punti di forza. Lo dico con orgoglio da presidente, da membro del consiglio e da componente della famiglia”.

SUPERLEGA

agnelli ceferin

“Abbiamo ricevuto con serenità la lettera dalla Uefa che ci ammetteva alla Champions 2021-22. Da parte nostra c’è una volontà di dialogo, non abbiamo paura delle minacce e siamo confidenti che le azioni legali possano portare a risultati soddisfacenti. Il vero successo però sarà quando si tornerà ad avere un dialogo con l’Uefa. Quando si lavora nel mondo del business si sa che cosa significa firmare un accordo, con le dimissioni immediate dalle mie cariche mi sono comportato nella maniera più corretta. Ceferin rimane il padrino di mia figlia, ha la mia stima, credo che il tempo aggiusterà il disguido e le incomprensioni che ci sono state”.

juventus paratici nedved agnelli

L’ELOGIO DI PAVEL

“Nedved dal 2010-15 è membro del consiglio, ha fatto un lungo percorso di formazione ed apprendistato per conoscere il funzionamento del club con un occhio di riguardo da subito sulla prima squadra: lo sguardo di un Pallone d’oro è determinante. Da vice presidente ha contribuito alle scelte tecniche e dal 2018 ha raggiunto la statura che lo pone a numero due a pieno titolo”.

UN NUOVO CICLO

“Per la prossima stagione l’obiettivo è ritornare dove siamo partiti, con disciplina e ordine. Ritornare ai risultati del ciclo 2013-19, con i fatturati in crescita, cercando di replicare i risultati sportivi che abbiamo avuto in quel momento storico”.

AGNELLI CRISTIANO RONALDO JUVENTUS BENEVENTO

CR7, INVESTIMENTO OK

“Rinnovo di Ronaldo per spalmare l’ingaggio? Siamo nella fase di completamento del pool delle banche che ci seguiranno e poi si faranno tutte le valutazioni sui rischi legati all’attività. Ronaldo è stata una prime operazioni che ha coinvolto più aree. Ad oggi presenta un mpv positivo, al netto del Covid. Partiremo da lì e faremo tutte le valutazioni”.

cristiano ronaldo juventus napoli 2

ceferin agnelli Andrea Agnelli e John Elkann andrea agnelli andrea agnelli 3 alessandro del piero andrea agnelli andrea agnelli 1 Andrea Agnelli Foto Mezzelani agnelli ceferin