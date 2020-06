“E CERTO PERCHÉ UNA VA A FARE TREKKING VESTITA COSÌ” - DILETTA LEOTTA SFOGGIA UNA ADERENTISSIMA TUTA COLOR CARNE PER LA PASSEGGIATA COL FIDANZATO KING TORETTO E VIENE SBEFFEGGIATA SUI SOCIAL - "MAI VISTA UNA COL COSTUME IN MONTAGNA", "MONTAGNA? IO VEDO SOLO COLLINE" – LA FOTO VICINO A UNA ROCCIA SCATENA LE SOLITE ALLUSIONI SESSUALI - LA CONDUTTRICE RITROVA IL SORRISO DOPO IL FURTO IN CASA

Sofia Lombardi per il Giornal

diletta leotta

Non sono mancate le solite critiche degli hater, questa volta meno aggressivi del solito. " Tipico abbigliamento di montagna " ribadisce ironica una sua follower, sostenuta da una sequenza di commenti sarcastici. " Io vado col costume in montagna ", le risponde un altro fan seguito da risate e da una serie di allusioni sessuali. " Se quella pietra potesse parlare ", scrive un ammiratore seguito da un commento più tagliente " deve stare sempre al centro dell'attenzione ".

Ma la Leotta non sembra curarsi delle critiche e delle allusioni, sicura di aver scatenato una volta di più la curiosità dei tanti che la seguono. Certa anche della protezione del suo fidanzato, il pugile Daniele Toretto che commenta a sua volta le foto con un cuore e con l'emoji di un braccio. A riconferma della fatica spesa per la camminata in alta quota.

diletta leotta

Gli scatti pubblicati da Diletta fanno il pieno di like, sia per la bellezza della stessa giovane ma anche innegabilmente per il paesaggio. Nelle foto la conduttrice posa allegra al fianco del fidanzato circondata dagli amici più cari, sicuramente provati dalla scalata e dalla lunga camminata. La conduttrice, reduce da un furto di più di 150mila euro in casa sua, sembra aver ritrovato il sorriso dopo la brutta avventura. La gita in montagna le ha permesso di ritrovare la tranquillità persa, scacciando dalla sua mente la tensione e la paura accumulate in questi giorni.

