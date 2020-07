“CHE CAZZO PARLI CON I MIEI GIOCATORI? PARLA CON I TUOI E NON ROMPERE IL CAZZO. VAFFANCULO VA” – SCAZZO EPICO TRA MIHAJLOVIC E GASPERINI (ESPULSO) – IL TECNICO DELL’ATALANTA PROTESTA CON L’ARBITRO (“PERCHE’ A ME, MA COSA FAI?”) E POI SE LA PRENDE CON SINISA: "FAI IL FENOMENO" – MIHA, A FINE GARA, RINCARA: "GASPERINI SENZA RISPETTO, MI HA FATTO INCAZZARE. IL DITO PUNTATO VERSO LA PANCHINA? SE LO AVESSE MOSTRATO A ME, NON SO SE L'AVREBBE ANCORA..." – VIDEO

Da gazzetta.it

Abbracci e sorrisi prima della partita, poi un litigio dai toni durissimi nel finale di primo tempo. Scintille tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic al 36' quando i microfoni intercettano perfettamente le urla di Sinisa:

"Che c... parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c..., parla per i tuoi e non rompere il c... Vaff... vai, non rompere il c...". Una reazione che sarebbe stata provocata dalle richieste di Gasperini all'arbitro, su un fallo di gioco, non proprio gradite da Mihajlovic.

Poi l'arbitro La Penna si avvicina alle panchine ed estrae il cartellino giallo, mostrandolo a entrambi. Il battibecco continua, Mihajlovic sbotta: "Mandalo fuori!". In effetti arriva il rosso per Gasperini, che a quel punto protesta vivacemente con l'arbitro ("Perché a me? Ma cosa fai! Tutta 'sta caciara qua") e poi, forse rivolto ancora al collega, urla per due volte: "Fai il fenomeno", prima di uscire dal campo infuriato.

