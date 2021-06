9 giu 2021 08:08

“CHE DITE GLI OLANDESI STARANNO ROSICANDO ANCORA PER IL CUCCHIAIO?" - TOTTI, CHE APRIRA’ CON NESTA GLI EUROPEI, IN UN VIDEO SU INSTAGRAM RICORDA IL RIGORE CON LO SCAVETTO AGLI EUROPEI DEL 2000 CONTRO VAN DER SAR – ARRIVA LA REPLICA DI SEEDORF: "FRANCESCO PENSAVO FOSSI PIÙ SIMPATICO, CERTO QUEL CUCCHIAINO NON È CHE TI ABBIA FATTO VINCERE CHISSÀ CHE" – ECCO COME E’ FINITA – VIDEO