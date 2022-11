“CHE MAGNIFICA SORPRESA LA VISITA DI MOURINHO, È VENUTO A RESPIRARE ARIA DI FRATERNITÀ” – IL TECNICO PORTOGHESE VA A TROVARE I FRATI PALATINO (CHE RINGRAZIANO) PRIMA DI ROMA-LUDOGORETS – L’UEFA ACCOGLIE IL RICORSO PER ZANIOLO CHE RESTA IN DUBBIO PER DOMANI SERA A CAUSA DI UNA BOTTA – MOU: “GIOCHERANNO DI SICURO ABRAHAM E EL SHAARAWY. UN SOLO RISULTATO A DISPOSIZIONE? MAGARI E’ PIU’ FACILE…”

MOURINHO FRATI PALATINO

Da romanews.eu

Serata particolare ieri per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese infatti è andato a trovare i frati Palatino, una pastorale giovanile e vocazionale dei frati minori al centro di Roma. Entusiasti dell’incontro e della sorpresa, tramite i social hanno voluto ringraziarlo: “Che magnifica sorpresa! Ieri sera anche l’allenatore della Roma è venuto a respirare aria di fraternità. Alla prossima mister!” è stata la didascalia che ha accompagnato tre immagini che ritraggono lo Special One insieme ai frati. Non si è fatta attendere la risposta di Mourinho che ha messo like al post e ha lasciato un cuore rosso nei commenti.

MOURINHO

Da romanews.eu

Mourinho a Sky Sport

Come va gestita la partita di domani con un solo risultato a disposizione?

MOURINHO FRATI PALATINO

“Magari è più facile. Se hai due risultati a volte vuoi vincere, ma sai che basta il pari, e si creano contraddizioni nel tuo gioco. Noi invece dobbiamo pensare solo a vincere. Con i rischi dell’altra squadra. Sappiamo cosa ci aspetta, sarà divertente per noi e per i tifosi”.

Il ricorso di Zaniolo è andato a buon fine, cosa ha pensato?

“Giustizia, ho pensato a questo. La Uefa è la Uefa, loro hanno il potere della giustizia. I tre turni di stop non mi erano piaciuti, il ricorso accolto mi rende contento. È giusto per Nicolò, e giusto per la Uefa. Al di là di questo, c’è anche il lato sportivo. Nicolò ci può dare una mano in una partita decisiva”.

Zalewski è il terzo U21 più utilizzato in A, Volpato è già stato decisivo…

“Una cosa è lanciare sporadicamente un giovane per solo cinque minuti ogni mese. Questo aiuta il processo, ma quello che ha più significato è prepararlo per il salto, è successo con lui, con Bove, con Volpato. Il prossimo sarà Tahirovic”.

Quattordicesimo sold out col Ludogorets, poi quello con la Lazio…

MOURINHO FRATI PALATINO

“E’ una grandissima vittoria della società. È straordinaria. Si tratta di competizioni diverse. È il modo della famiglia romanista di stare insieme. Ovviamente sono molto contento”.