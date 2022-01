27 gen 2022 13:55

“CHI HA LANCIATO DETERMINATE ACCUSE, MI RIFERISCO ALLA STAMPA INGLESE, AVREBBE DOVUTO FARE VERIFICHE MIGLIORI” – MARCELL JACOBS REPLICA ALLE SOLITE INSINUAZIONI SUL DOPING ED È PRONTO A TORNARE IN PISTA: IL CAMPIONE OLIMPICO CORRERÀ SUI 60 METRI AL MEETING INDOOR DI BERLINO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 4 FEBBRAIO - “L’ASSOLUZIONE DI GIACOMO SPAZZINI, MIO NUTRIZIONISTA PER SEI MESI, HA DIMOSTRATO CHE…” - E POI PARLA DEL NUOVO TATUAGGIO...