9 mag 2020 16:59

“CHIELLINI, NON TI SEI COMPORTATO DA VERO UOMO" – BALOTELLI REPLICA AL CAPITANO DELLA JUVE CHE LO HA DEFINITO “UNA PERSONA NEGATIVA E SENZA RISPETTO PER IL GRUPPO” - BALO: "SE QUESTO VUOL DIRE ESSERE UN CAMPIONE, ALLORA PREFERISCO NON ESSERLO. AVRESTI AVUTO TANTE OCCASIONI PER DIRMI LE COSE IN FACCIA. CHISSÀ COSA DIRAI UN GIORNO DEI COMPAGNI DI OGGI, STRANO CAPITANO"