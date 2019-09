4 set 2019 18:01

IL “CHIELLO” DEVE ANCORA VENIRE! DOPO LA ROTTURA DEL CROCIATO IN ALLENAMENTO IL CAPITANO DELLA JUVE GIORGIO CHIELLINI E’ STATO OPERATO, L’INTERVENTO E’ PERFETTAMENTE RIUSCITO. SI PREVEDONO 6 MESI DI STOP – SARRI LO ATTENDE PER IL FINALE DI STAGIONE. IL CT DELLA NAZIONALE MANCINI LO ASPETTA PER EURO 2020…