Francesco Storace per Libero Quotidiano - Estratti

soumahoro

Ovviamente Feltrinelli editore. Senza rendersi conto che ha più facilità di vincere giocando al Monopoli, Aboubakar Soumahoro ci riprova ancora con i libri. E in fondo è una sfida ammirevole, dopo il primo flop editoriale.

Si chiamava Umanità in rivolta e semplicemente l'umanità si è rivoltata contro di lui rifiutando di comprarne le opere.

Ora che il titolo è Il manifesto degli invisibili, gli auguriamo di non diventarlo lui con il suo volume.

Un deputato per caso – o per fortuna – che non si cura di spiegare la sua bella vita senza un reddito adeguato, basti pensare alla sua villa, però trova il tempo di pubblicare un nuovo libro. Sono i misteri di una certa sinistra gaudiosa.

Il manifesto degli invisibili, a quanto se ne sa, dovrebbe uscire a metà gennaio e tenterà di mettere insieme le varie vite precarie che si conoscono. Dai suoi cari braccianti ai quali deve spiegare ancora molte cose, ai raider ea tante altre categorie in difficoltà.

Ma può Soumahoro ergersi a loro campione e alfiere? Chissà quanti saranno i capitoli da scrivere e che invece resteranno – loro sì invisibili – affidati all'inchiostro simpatico...

Liliane Murekatete lady soumahoro

Ad esempio come ha fatto a non accorgersi di quel che combinavano compagna e suocero, stando alle imputazioni della magistratura.

(...)

E tutto questo perché a Latina e non a Modena la Procura aveva scoperto traffici illeciti sui migranti, a carico dei suoi congiunti, risparmiando solo lui dall'indagine. La moglie e la suocera, a capo di due coop di lavoratori migranti a Latina, non pagavano quei lavoratori, secondo le accuse.

Magari meriterebbero un capitolo nel nuovo libro anche quei selfie di madame Liliane, con vestiti e borse di lusso con relativo soprannome come Lady Gucci. Chissà quanto c'entra con il mondo degli invisibili quel «diritto all'eleganza» che invocò per la compagna, che poi su Dagospia fu addirittura esteso al «diritto al lusso», tanto per non farsi mancare nulla.

meme su daniela santanche aboubakar soumahoro by osho

Erotismo incluso, guarda le foto. Attendiamo l'uscita del libro, anche per leggere se ha raccontato la storia del vero proprietario degli stivaloni con cui si presentò a Montecitorio bardato in maniera davvero incresciosa, diciamo, nel giorno del suo esordio da parlamentare.

Ma, appunto, non erano di Soumahoro. Sarà bello anche apprendere dalla sua penna come ha fatto ad acquistare un villino coi proventi di un libro che ha venduto appena 9mila copie. E che fine fecero i denari della colletta vestito da Babbo Natale, promossa per acquistare i regali ai bimbi del ghetto foggiano di San Severo. Lì però il sacerdote negò la presenza di bambini...

ABOUBAKAR SOUMAHORO - MEME BY EMILIANO CARLI

VITA IN ITALIA Insomma, un gran bella vita in Italia per il deputato ivoriano, almeno fino a quando non lo hanno pizzicato. Certamente, come dice un magistrato che non vuole far pubblicare il proprio nome, «allo stato degli atti» Soumahoro non è indagato e forse è meglio così, sennò ci toccava un'altra campagna antirazzista da dover seguire. Ma il senso dell'opportunità gli è proprio alternativo come costume. Nel suo paese magari non gli hanno spiegato che cosa non è bello fare in Italia...

