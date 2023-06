3 giu 2023 19:24

IL “CHOLO” SIMEONE CHIUDE UNA VOLTA PER TUTTE LA DIATRIBA SUL SESSO E LE PRESTAZIONI SPORTIVE: “CHI LO FA QUATTRO VOLTE AL MESE, CON ME NON GIOCA” – L’ALLENATORE DELL’ATLETICO È STATO TITILLATO DURANTE UN’INTERVISTA DEL PROGRAMMA “EL PARTITAZO DE COPE”, SU CADENA COPE, SULLA BASE DI ALCUNE STATISTICHE CHE RIGUARDANO LE DONNE SPAGNOLE, CHE SCOPEREBBERO SOLTANTO 56 VOLTE IN UN ANNO…