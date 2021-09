“CI HO MESSO UN PO’ A VINCERE LA PRIMA MA ADESSO...”. MISANO SI TINGE DI ROSSO PER LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA DI PECCO BAGNAIA CHE DOMA QUARTARARO. GRAN TERZO BASTIANINI. NELLA CLASSIFICA MONDIALE IL PILOTA DELLA DUCATI È A 186 PUNTI, CONTRO I 234 DEL FRANCESE MA IL FUTURO È DALLA SUA PARTE – L’OVAZIONE PER VALENTINO ROSSI: “BAGNAIA, MORBIDELLI…LASCIO IL MOVIMENTO IN OTTIMA SALUTE”

Luca Frigerio per gazzetta.it

pecco bagnaia

Misano si tinge di rosso dopo una straordinaria condotta di gara di Pecco Bagnaia che dall’inizio alla fine rimane al comando e mantiene i nervi saldi sul finale con un Fabio Quartararo agguerritissimo. L’italiano festeggia la vittoria di fronte al suo pubblico, scappa nei primi giri e gestisce il consumo delle gomme da vero campione. Il francese ci ha provato nelle ultime tornate, ma ha dovuto accontentarsi della seconda piazza: ora Pecco è più vicino di 5 punti, 186 contro i 234 dell’alfiere di Iwata.

Incredibile gara del rookie Enea Bastianini che, un giro veloce dopo l’altro, è riuscito risalire fino alla terza posizione e a conquistare il suo primo podio in MotoGP. Alle sue spalle Jack Miller va in crisi dopo 10 giri e viene recuperato da Marc Marquez (4°) e Joan Mir, 6° solo perché retrocesso di una posizione sul traguardo per aver toccato troppe volte il verde.

BAGNAIA

Da gazzetta.it

pecco bagnaia

Seconda vittoria di fila in MotoGP, per Pecco Bagnaia il Mondiale 2021 forse è paradossalmente più lontano ma il pilota della Ducati ufficiale sta dando conferma che il futuro è dalla sua parte. E nel parco chiuso l’ha sottolineato: “Ci ho messo un po’ a vincere la prima ma adesso...”.

Il piemontese cresciuto nella VR46 Academy di Valentino Rossi ha raccontato così la sua gioia e la battaglia psicologica con Quartararo negli ultimi giri. L’italiano aveva gomma morbida, il francese aveva la media al posteriore, quindi il decadimento nella seconda parte di gara avrebbe potuto favorire il pilota Yamaha leader del Mondiale: “Sapevo che avrei sofferto nel finale — ha confermato Pecco — ma ho spinto tanto all’inizio per creare vantaggio. Gli ultimi giri sono stati complicati, ma il passo era costante e nel finale credo anche di aver fatto il mio miglior T3, perché stavo dando tutto. Quartararo con la media andava un po’ meglio di noi alla fine, ma avevamo una grande moto.

pecco bagnaia 5

Sono felice di aver vinto due gare di fila. Ci ho messo un po’ per vincere la prima, ma adesso c’è grande felicità”, ha detto il ducatista che insegue a -48 da Fabio. “Fisicamente a Misano devi spingere sempre e ho imparato a staccare meglio, per questo negli ultimi due giri ho tenuto testa a Quartararo, avevo paura mi potesse attaccare al Carro ma mi sono aggrappato a tutto”. Dopo la battaglia con Marquez ad Aragon, la battaglia con Quartararo a Misano: “Stiamo lavorando bene con Ducati, anche per Austin questa gara ci dà grande carica, voglio condividere questo risultato con il team perché siamo veramente top”.

VALENTINO ROSSI

Simone Gervasio per gazzetta.it

valentino rossi

Misano è tornata tutta gialla, merito del tributo che i fan hanno riservato a Valentino Rossi. Un omaggio che non è passato inosservato. “Che dire, è stato commovente. Quello che hanno fatto per me è stato davvero bello, mi hanno fatto emozionare. L’ultimo giro oggi è stato fantastico, l’unica cosa che posso dire è grazie”. Ma il Dottore non è sorpreso dell’affetto dei suoi fan: “In tutta la carriera mi hanno supportato, sono sempre stati al mio fianco, mi dispiace solo di non poter essere competitivo ai massimi livelli, io ci provo, sto dando il massimo”, ha detto Valentino con un pizzico di rammarico.

VALENTINO ROSSI MISANO

Non è stata la corsa che desiderava. Fin dall’inizio del weekend, troppe cadute e un ruolo da comprimario che gli sta stretto. “L’incidente di ieri mi ha fatto partire 23°, è stato un bel problema. Sono riuscito a recuperare qualche posizione all’inizio ma poi per un contatto sono finito ultimo. Il ritmo era buono, ho superato qualche pilota, ho lottato ma non eravamo abbastanza forti per fare punti. È stata una gara difficile anche se il ritmo era abbastanza buono”.

pecco bagnaia PECCO BAGNAIA pecco bagnaia 19