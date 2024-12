“CI ROVINA LA SALUTE. DIECI ORE DI ALLENAMENTO SENZA BERE: COSE NON UMANE: TI SENTI UNA LARVA” - LE CHAT DELLE FARFALLE DELLA RITMICA SVELANO LE ACCUSE ALLA CT EMANUELA MACCARANI - LA CAPITANA ALESSIA MAURELLI PRIMA ACCUSA (“MI HA DETTO CHE SONO LA PEGGIORE, MI HA LANCIATO IL GUINZAGLIO DEL CANE E MI HA DEFINITO TESTA DI MINCHIA”) POI RITRATTA DAVANTI AI PM: “NON RICORDO UMILIAZIONI. ME LO SONO INVENTATO. ERANO ESAGERAZIONI IN UN MOMENTO DI STRESS” - DOPO L’INVITO DEL MINISTRO DELLO SPORT ABODI A “FARE GIUSTIZIA PERCHÉ LE PROVE SONO OGGETTIVE”, IL NUMERO UNO DELLA GINNASTICA TECCHI HA DICHIARATO DI…

Marco Bonarrigo per il "Corriere della Sera" - Estratti

«Ci sta rovinando la salute mentale e fisica. Dieci ore di allenamento senza bere: cose non umane. Anche i miei genitori non capiscono il clima, la tensione e l’essere private di umanità: ti senti una larva».

Dell’inchiesta penale di Monza sui presunti abusi nell’Accademia della Ritmica di Desio, le vecchie chat recuperate nei telefoni delle attuali farfalle azzurre (che oggi definiscono Emanuela Maccarani «coach ideale») sconvolgono più delle testimonianze delle ex Anna Basta e Nina Corradini che hanno aperto il caso.

Centinaia i messaggi scritti tra 2017 e 2022 dalla capitana Alessia Maurelli, sei ori mondiali e due olimpici, che in una recente intervista ha detto di posare «lo sguardo verso Emanuela prima di ogni esercizio: la fiducia che do alle mie compagne la trovo in lei».

Dopo Rio 2016, Maurelli spiegava a una collega che «dormo o piango sola senza farmi vedere dalle altre. Mi ha detto che sono la peggiore, mi ha lanciato il guinzaglio del cane». Alle pm dice di «aver esagerato un po’» e che «il guinzaglio era stato tirato verso terra». In altra chat Maurelli racconta che «è successo un gran casino, lei è ingestibile, ci sta ammazzando. Il mio soprannome è testa di minchia, quello delle altre teste di c...».

Si passa poi da un «sembrava posseduta, pensavo picchiasse una compagna» a «ci ha scaraventato una bottiglia addosso, stava per lanciare la sedia. Era da denuncia: domani la filmo». Alla vigilia di Tokyo Maurelli è sfinita: «Ci priva di ogni senso umano, non esiste più il rispetto, che tu ti pisci addosso o che vomiti dalla fatica non gli importa».

Ai magistrati brianzoli che vogliono capire perché la capitana ora neghi tutto e dipingendo Maccarani come un modello, lei replica: «Non ricordo umiliazioni. Me lo sono inventato. Era uno sfogo. L’ambiente malato era una mia percezione, esagerazioni in un momento di stress».

Dopo l’invito del ministro dello sport Abodi a «fare giustizia perché le prove sono oggettive», il numero uno della ginnastica Tecchi ha dichiarato di attendere le decisioni penali di Monza, il 13 dicembre.

(...) Il presidente del Coni Malagò, che ieri ha incrociato i vertici federali a Forlì a una cerimonia, è in serio e comprensibile imbarazzo.

