“CI SENTIAMO PRESI PER IL CULO” – SARRI ALL’ATTACCO DELL’UEFA PRIMA DELLA GARA DECISIVA COL FEYENOORD: “E’ UNA VERGOGNA CHE ABBIA PERMESSO ALLA FEDERAZIONE OLANDESE DI DISPORRE IL RINVIO DELLA PARTITA DI CAMPIONATO DEL FEYENOORD - “MILINKOVIC CHE SALTERA’ IL DERBY? ANCHE LUI E’ COME ME INCAZZATO…”

Nicola Berardino per gazzetta.it

Maurizio Sarri scatta all’attacco dell’Uefa. Alla vigilia della gara di Europa League della Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord, il tecnico biancoceleste non usa giri di parole per commentare il rinvio della partita di campionato della squadra di Slot da parte della Federazione olandese per l’importanza della sfida di Coppa. “È una vergogna dell’Uefa che permetta a una Federazione di fare una cosa di questo tipo. È stata rinviata una gara già programma.

Ci sentiamo presi per il c… Non solo noi, ma anche il Midtjylland e lo Sturm Graz”, tuona il Comandante. Che non ha affatto digerito lo scivolone di domenica contro la Salernitana. “Nei primi due giorni della settimana ho fatto il ruolo dell’incazzato, c’era un forte giramento, non si può perdere una partita per nervosismo o mancanza di lucidità. La reazione è stata individuale, non di squadra. Se perdi equilibrio e ordine, vai incontro a certi risultati. Poi ho cominciato a proiettarmi su questa partita”.

La scia dell’ammonizione subita da Milinkovic con la sopraggiunta squalifica che terrà fuori il serbo dal derby di domenica è ancora carica di veleni. “In questi giorni ho visto Sergej in una condizione emotiva tipo la mia: incazzato. Con un’ammonizione del genere, è normale che se la prenda. Non c’è niente da fare. In 50 anni di calcio è il primo calciatore ammonito mentre è in possesso senza che il difensore tocchi la palla”.

QUALIFICAZIONE

Domani la Lazio sarà al primo bivio stagionale. È in sospeso il cammino in Europa. “Non si possono far calcoli. Io conosco questo stadio (in Champions con il Napoli, ndr), è una bolgia. Se pensi di uscire da lì dentro tirando fuori lo 0-0, non ci riesci. Andremo in campo per qualificarci da primi…”, suona la carica Sarri.

NAZIONALE

In conferenza si è presentato anche Mattia Zaccagni, uno dei migliori di questa stagione. “La chiamata in Nazionale la devo meritare nel corso di tutto l’anno, ho bisogno di dare continuità alle mie prestazioni. Il mister mi sta dando tanto, già lo scorso anno avevo imparato molto e in questo inizio stagione mi sta permettendo di crescere sotto il profilo realizzativo”.

