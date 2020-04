24 apr 2020 12:20

“CIAO BOMBER” – A ‘PORTA A PORTA’ IL SIPARIETTO BERLUSCONI-VIERI: “HO UN SOLO RAMMARICO DI AVERLO AVUTO AL MILAN TROPPO POCO TEMPO”- IERI SERA BOBO SU INSTAGRAM: “L’ALTRA SERA DA VESPA BERLUSCONI E’ STATO MOLTO CARINO. LUI E’ UNA BRAVA PERSONA. IL CAV IN DIRETTA INSTAGRAM CON ME? FIGURIAMOCI, E’ IMPOSSIBILE…” (COME SI DICE? IMPOSSIBLE IS NOTHING) – VIDEO