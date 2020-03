“IN CINA HANNO GIUSTIZIATO CHI E’ SCAPPATO DALLA QUARANTENA, IN ITALIA VANNO A SCIARE…” – MARCELLO LIPPI PARLA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS E DELLA SERIE A A RISCHIO SOSPENSIONE: "DECIDA IL GOVERNO. NEL CASO DI STOP IL CAMPIONATO 2019-'20 DOVREBBE ESSERE INVALIDATO. NON SI PUÒ ASSEGNARE LO SCUDETTO, NÉ DECIDERE LE RETROCESSIONI, IN UN TORNEO DOVE MANCANO 12 PARTITE ALLA FINE" - LE IPOTESI SE IL TORNEO NON FINISCE

Da www.corrieredellosport.it

"C'è sempre grande confusione, ognuno dice la sua, pensa al proprio giardino, ma c'è chi è deputato a comandare. Il governo deve ordinare, fare le leggi e farle rispettare. Se il governo, col consiglio di vari scienziati e medici, decide di fare certe cose, le deve ordinare".

È questo il pensiero di Marcello Lippi, ospite di Radio Anch'io Sport su RadioUno, su quello che potrebbe essere il futuro del campionato di Serie A, a rischio sospensione vista l'emergenza coronavirus. "Ci sono allenatori che si sono chiesti giustamente perchè si debba negare alle persone che soffrono tanto due ore di svago, altri la pensano al contrario. Ma se si ferma il campionato, allora si fermano le squadre, non si deve più allenare nessuno. Se i giocatori si allenano tutti i giorni, allora forse vale la pena andare a giocare la domenica senza pubblico - sottolinea ancora Lippi -".

"Ho sentito dire che i giocatori non devono abbracciarsi dopo un gol: ma come si fa a dire una cosa del genere? Se fosse deciso lo stop della SerieAper me il campionato 2019-'20dovrebbeessereinvalidato. Non si può assegnare lo scudetto, né decidere le retrocessioni, in un torneo dove mancano 12 partite alla fine". Anche l'Europeo di calcio itinerante sembra sempre più a rischio: "Ci poniamo tante domande - ha ammesso Lippi -, esiste la Ue. Che entri in ballo e prenda delle decisioni, anche perché il problema ormai è continentale, anche se con sfumature diverse

Da fcinter1908.it

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Marcello Lippi racconta come la Cina sta affrontando l’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus. “Mi dicono che stanno migliorando molto le cose, i numeri cinesi sono numeri eccezionali. L’hanno affrontata con grande decisione e severità.

Per esempio ho sentito dire che una persona contagiata era scappata dalla zona rossa per andare a sciare. Laggiù invece chi è scappato dalle zone rosse lo hanno giustiziato. Sono molto più severi nel fare rispettare le leggi, hanno dei medici e degli scienziati importanti. Stanno piano piano trovando la maniera di uscirne. Stanno aumentando tantissimo i guariti e mi hanno detto che riprenderanno il campionato a metà aprile“.

(Rai Sport)

CHI VINCE LO SCUDETTO SE IL TORNEO NON FINISCE CLASSIFICHE PER L'EUROPA ?

Dal Corriere della Sera

1 Il campionato rischia davvero di fermarsi?

Domani a Roma è in programma un Consiglio federale straordinario. La sospensione sino al 3 aprile è la soluzione più probabile per abbassare i toni dello scontro di un calcio troppo litigioso. La Lega calcio però non è d' accordo. E la Federcalcio, prima di prendere una decisione, sta cercando di capire se l' Uefa è favorevole a concedere qualche giorno in più per portare in fondo la stagione.

2 Ma l' Europeo 2020 è a rischio?

L' Uefa, per il momento, dice di non prendere in esame questa possibilità. In realtà, considerando che il problema potrebbe coinvolgere altre leghe europee, sta cominciando a valutare soluzioni alternative. Più che il rinvio al 2021, l' unità di crisi della confederazione europea sta studiando la possibilità di comprimere il torneo continentale facendone slittare l' inizio per allungare la stagione dei club.

3 Se il campionato anziché sospeso fosse annullato chi vincerebbe lo scudetto?

Mai, nel girone unico, la serie A è stata sospesa prima del traguardo. La questione è di competenza della Federcalcio e Gravina intende portarla all' ordine del giorno nel prossimo Consiglio federale. Tocca alla Figc indicare la strada, compresa quella di non assegnare il titolo o assegnarlo alla squadra che a parità di partite ha ottenuto più punti.

4 Ma il sindacato dei calciatori ha davvero minacciato lo sciopero per far saltare la giornata appena conclusa?

L' idea nasce dal presidente Tommasi ma non ha trovato grande seguito tra i giocatori che, con senso di responsabilità, hanno deciso di seguire le indicazioni del governo e della Lega calcio in un momento di grande confusione, costringendo lo stesso Tommasi a una retromarcia.

5 Se il campionato non arriva in fondo come si fa a indicare all' Uefa le squadre per le Coppe?

La Federazione avrebbe l' obbligo di individuare e ufficializzare una classifica da consegnare all' Uefa per permettere ai nostri club, nella prossima stagione, di partecipare ai tornei continentali: ci sono 4 posti in Champions e 2 (più uno ai preliminari) in Europa League.

6 La prossima settimana riprende la corsa europea. L' Atalanta può giocare senza problemi?

La Uefa ha stabilito che Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions, in programma domani sera al Mestalla, si giocherà a porte chiuse. La squadra di Gasperini avrà la possibilità di lasciare la Lombardia, considerata zona rossa, per motivi di lavoro secondo le disposizioni del decreto firmato dal Premier Conte.

7 La Juventus ha sondato Malta come sede per la partita di Champions, ricevendo risposta negativa. Cosa può succedere?

La Uefa non ha ancora preso una decisione per la partita in programma martedì 17 marzo tra i bianconeri e il Lione. Come regola si attiene alle disposizioni del governo del Paese ospitante e questo lascia supporre che si possa giocare allo Stadium a porte chiuse. E se i francesi si rifiutassero, potrebbero perdere la partita 3-0 a tavolino. Diverso il discorso se il governo cambierà il decreto sospendendo le partite. Ecco perché la Juventus sta valutando un piano B che, però, non potrà essere Malta. Lo stesso vale per Inter-Getafe, che si svolgerà giovedì: per adesso è programmata a San Siro senza tifosi.

8 Barcellona-Napoli e Siviglia-Roma sono a porte aperte: che succede agli italiani che vanno a vedere queste partite?

In teoria niente se il ministero della salute spagnola nei prossimi giorni non vieta l' accesso ai cittadini del nostro Paese. Il rischio in realtà è quello di essere fermati all' aeroporto, sottoposti ai controlli e se c' è qualcuno con la febbre, anche finire in quarantena. Bisognerà vedere se l' Uefa e il governo di Madrid non cambieranno il provvedimento. Le partite sono ancora lontane e non ci sarebbe da meravigliarsi se lo scenario mutasse nei prossimi giorni.

