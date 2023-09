29 set 2023 18:37

“LA COLPA DI EMANUELA MACCARANI? AVER AVUTO UN ECCESSO DI AFFETTO PER LA GINNASTA ANNA BASTA” - LA PROCURA CHIEDE L’AMMONIZIONE PER L’ALLENATRICE DELLE “FARFALLE” DI GINNASTICA RITMICA - DA ACCUSATA DI AVER MESSO IN ATTO ABUSI PSICOLOGICI SULLE GINNASTE, LA MACCARANI DIVENTA QUASI UNA VITTIMA. PER AVER AVUTO “UN ATTEGGIAMENTO DI TROPPA GENEROSITÀ VERSO L’ATLETA AL FINE DI FARLA RENDERE AL MEGLIO” – RICHIESTA INOLTRE L’ASSOLUZIONE PER LA SUA ASSISTENTE, OLGA TISHINA…