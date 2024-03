10 mar 2024 09:10

“CONDANNATE MIO FRATELLO PER LE PAROLE DI UNA DONNA ENTRATA IN UN BAGNO MASCHILE PER FARE COSA, SOLO LEI LO SA. ORA LO VOLETE MORTO” - LA SBROCCATA DI NEY ALVES, IL FRATELLO DI DANI, DOPO LA DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA FALSA DEL SUICIDIO DELL’EX CALCIATORE, CHE STA SCONTANDO UNA PENA DI 4 ANNI E 6 MESI IN CARCERE A BARCELLONA PER VIOLENZA SESSUALE: “E' GIÀ STATO CONDANNATO. NON È SUFFICIENTE? E' IN PRIGIONE. ORA, NE VOLETE LA MORTE..."