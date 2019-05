“CONTE ALL’INTER? INVIDIO MOLTO I CUGINI, MI DUOLE AMMETTERLO” – DOPO L'ESONERO DI SPALLETTI, IL MILANISTA SALVINI COMMENTA COSI’ L’APPRODO DI CONTE SULLA PANCHINA NERAZZURRA: “HO FIDUCIA IN CONTE, CHIUNQUE SIA E QUALUNQUE LAVORO FACCIA…” - INTANTO I TIFOSI DELLA JUVE ACCUSANO L'EX CT DI TRADIMENTO: SCATTA LA PETIZIONE PER TOGLIERE LA STELLA A LUI DEDICATA ALLO STADIUM...

Marco Accarino per www.passioneinter.com

salvini milan

Dopo la mancata qualificazione in Champions League il Milan si trova a dover fare i conti con un progetto che potrebbe portare la società rossonera ad un ridimensionamento come fu per l’Inter del passato. Intanto un grande tifoso rossonero come Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, ha voluto commentare così l’ormai quasi certa trattativa che porterà Antonio Conte a sedersi sulla panchina dei cugini nerazzurri ai giornalisti che erano presenti in Senato nella giornata di oggi: “Invidio l’Inter che ha preso Conte, mi duole dirlo.

ANTONIO CONTE

Ho fiducia in Conte, chiunque sia e qualunque lavoro faccia…“. Le parole del politico e leader della Lega Nord, rilasciate con un tono di sana rivalità sportiva e puntando con l’ironia anche sull’omonimia che accomuna il futuro tecnico interista con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono state riprese dal’agenzia ItalPress.