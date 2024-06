“CONTRO L’ALBANIA SARA’ TOSTA” – SPALLETTI PARLA ALLA VIGILIA DELL’ESORDIO AGLI EUROPEI: “LA PLAY STATION? NON È VERO CHE L'HO VIETATA, CI HO GIOCATO ANCHE IO, HO SOLO DETTO CHE NON SI PUÒ STARE SVEGLI FINO ALLE 3 O ALLE 4 DEL MATTINO, BISOGNA CREARSI UNO STILE DI VITA CORRETTO” – "BARELLA? DECIDO DOMANI, È QUELLO CHE SA FARE PIÙ COSE – CALAFIORI? HA LA QUALITÀ DEL CALCIATORE INTERNAZIONALE” – DONNARUMMA: “SIAMO PRONTI A RIVIVERE ALTRE NOTTI MAGICHE. IL MENTAL COACH? LO CONSIGLIO A TUTTI..."

Euro 24: Spalletti, tensione cresce e porta felicità

(ANSA) - "L'emozione è tanta, ma mano a mano che passano le ore diventa una tensione fantastica e che porta felicità e non è tossica". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d'esordio dell'Italia a Dortmund contro l'Albania. "Sylvinho l'ha preparata bene. Giochiamo con calciatori che hanno grande qualità e conoscono bene il nostro calcio, sarà una partita tosta".

Euro 24: Spalletti 'siamo giganti ed eroi'

(ANSA) - "Loro devono sapere che noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come dieci volte in un club".

Lo dice Luciano Spalletti, a Sky Sport, alla vigilia dell'esordio dell'Italia a Euro 2024, contro l'Albania "Ci saranno molti tifosi dei nostri avversari - ha aggiunto il ct azzurro -, ma noi ne avremo 60 milioni in campo perché ai tifosi chiederemo di giocarla insieme a noi, di essere in campo con noi. Dieci ruoli fissi e loro a tutto campo"

Euro 24: Spalletti 'conto su Barella ma decido domani'

(ANSA) - "Contiamo su Barella": Luciano Spalletti non scioglie del tutto il dubbio sulla presenza dell'interista, domani nella prima partita di Euro 2024, contro l'Albania, ma da' indicazione sulla volonta' di impiegarlo. "E' quello che sa fare più cose, ha un calcio libero e pulito, e contiamo su di lui, ma deve ancora sviluppare l'allenamento di oggi fatto bene e quello di domani e poi decideremo", le parole del ct azzurro, a Sky Sport

Euro 24: Spalletti, playstation vietata? Ci ho giocato anche io

(ANSA) - "Non è vero che ho detto che non si può giocare alla playstation: ci ho giocato anche io...". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d'esordio dell'Italia a Dortmund contro l'Albania. "A volte mi dispiace commentare cose che non ho detto - afferma il ct azzurro - a me interessa che di notte si dorma, non mi frega niente che cosa fanno, io non ho niente contro nessun gioco. Anzi abbiamo una sala giochi modernissima dove gioco anche io. Lo devono fare negli orari corretti, non è giusto che si stia svegli fino alle tre. Dobbiamo avere un stile di vita corretto"

Euro 24: Spalletti,'sogno italiano,con noi 60 milioni di tifosi'

(ANSA) - "A volte ci sono risultati differenti rispetto a quello che ci si porta dietro a casa, poi ci sono delle traiettorie dei palloni diversi da quello che uno si aspetta". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d'esordio dell'Italia a Dortmund contro l'Albania. "Sono convinto che l'Italia farà capire il calcio che vuole fare - aggiunge il Ct azzurro - poi non è detto che fai risultato ma hai la sensazione che fai parte di un assieme e sai che abbiamo a fianco 60 milioni di italiani a cui non chiediamo di tifare ma sappiamo che sono al nostro fianco. Noi siamo protagonisti del sogno italiano, per i nostri connazionali siamo degli eroi".

Donnarumma,'spirito di Wembley per rivivere notti magiche'

(ANSA) - "Lo spirito è quello lì in una competizione del genere la carica arriva naturale, riproviamo a ripercorrere quelle notti magiche, lo spirito è quello di tre anni. La squadra è già pronta e non ha bisogno dei consigli di chi c'era tre anni fa". Così il capitano e portiere degli Gianluigi Donnarumma alla vigilia di Italia-Albania match d'esordio agli Europei di calcio. "Questa con l'Albania è la sfida più insidiosa - spiega Donnarumma - è un gruppo molto difficile, dobbiamo stare sul pezzo, sono molto bravi e rapidi domani dobbiamo giocare al 100%. Domani la partita sarà importantissima per mettere un tassello nel gruppo".

Euro 2024:Donnarumma,vogliamo vincere tutte e tre partite gruppo

(ANSA) "Vincere domani è importante, poi abbiamo due partite difficili. Vincere ci metterà in una posizione diversa. Ci darebbe più serenità. Il nostro obiettivo è di vincere tutte e tre le partite del girone".

Così il capitano e portiere degli Azzurri, Gianluigi Donnarumma, alla vigilia di Italia-Albania match d'esordio agli Europei di calcio. "Vogliamo riscrivere la storia - ha aggiunto Donnarumma - non è importante il modulo dietro a tre a quattro, l'importante è avere una squadra compatta. L'importante è attaccare e difendere tutti insieme. Buffon? Buffon (capo delegazione azzurro, ndr) può dirci come si fa, e darci i consigli giusti, ci può dare tanto".

