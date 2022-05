“COPPA ITALIA ALL’INTER GRAZIE A DUE RIGORI? SÌ, MA C’ERANO ENTRAMBI. LORO HANNO FATTO DUE GOL SU ALTRETTANTI RIMPALLI FORTUNATI. MA LA COPPA CE LA PIGLIAMO NOI” - L’INTERISTA BONOLIS SCATENATO: "SO CHE ZHANG STA VENDENDO PERISIC ALLA MARVEL. PERCHÉ MANCA UN SUPEREROE. SCUDETTO? LO ABBIAMO UN PO' LASCIATO MA" – DA DE LAURENTIIS A TAVECCHIO: CHI C’ERA IN TRIBUNA A GUSTARSI LA FINALE DI COPPA ITALIA: FOTO BY MEZZELANI

coppa italia juventus inter 1

E' comprensibilmente euforico Paolo Bonolis quando si presenta davanti ai microfoni di Sportmediaset per raccontare l'emozione di aver visto dal vivo la sua Inter vincere la Coppa Italia contro la Juve: "Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un po' di paura che alla fine ci è passata: siamo tutti contenti - dice il noto conduttore tv -. Terza vittoria con la Juve?

Questa è importante perché vale un trofeo, dopo un percorso lungo con un epilogo affascinante. Loro hanno giocato bene, combattuto, ma ieri sera 2-3 giocatori dell'Inter sono stati di un livello superiore, parlo di Barella, Brozovic e De Vrij. Perisic? Aggiungo pure lui, so che il presidente lo vuole vendere alla Marvel perché manca un supereroe. E' impressionante, a 33 anni corre come un cavallo, hai i piedi e segna".

Infine, Bonolis parla così del sogno scudetto: "Lo abbiamo un po' lasciato, per ora lo abbiamo concesso (al Milan ndr) dopo averlo vinto l'anno scorso. Speriamo che i nerazzurri di Bergamo ci facciano un regalo e vediamo come va a Cagliari. Il dovere del tifoso è crederci sempre, nel cuore ci credo al 100%, concretamente non lo so".

L’Inter conquista il secondo trofeo stagionale ai danni della Juventus. Dopo la vittoria in Supercoppa, i nerazzurri trionfano all’Olimpico battendo la Signora per 4-2 in rimonta. Il noto presentatore televisivo e super tifoso interista, Paolo Bonolis, ha commentato la vittoria della sua squadra del cuore ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole:

“Coppa Italia all’Inter grazie a due rigori? Sì, ma c’erano entrambi. Loro hanno fatto due gol su altrettanti rimpalli fortunati. È stata una bella partita, la Juventus ha giocato bene ma la Coppa ce la pigliamo noi”.

