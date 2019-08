“COS’E’ QUESTO? UN SABOTAGGIO?” IL DIES IRAN DI STRAMACCIONI CHE SBROCCA PER LA MANCATA PRESENZA DELL’INTERPRETE IN PANCHINA: “UNA MANCANZA DI RISPETTO PER ME E PER LA MIA PROFESSIONALITÀ", HA TUONATO IL TECNICO DOPO LA SCONFITTA ALL’ESORDIO NEL CAMPIONATO IRANIANO. "HO VISSUTO DUE MESI PIENI DI PROBLEMI MA NON MOLLO" – LE SFURIATE STRACULT DI TRAPATTONI E MALESANI - VIDEO

Da repubblica.it

stramaccioni

Non inizia con il piede giusto l'avventura in Iran di Andrea Stramaccioni, da quest'estate sulla panchina dell'Esteghlal. La sua squadra, all'esordio in campionato, è stata battuta 1-0 nel recupero dal Machine Sazi.

A innervosire l'ex tecnico di Inter e Udinese però non è stata la sconfitta in sé, quanto la mancata presenza dell'interprete in panchina per poter comunicare con i giocatori in campo.

"Quello che è successo oggi è una mancanza di rispetto per me e per la mia professionalità - ha tuonato Stramaccioni in conferenza stampa nel post partita davanti ai media e con un interprete, finalmente, al suo fianco - Non c'è rispetto, ho vissuto due mesi pieni di problemi ma non mollo. Cos'è questo? Sabotaggio? Io resto qui, non mollo, lo faccio per i tifosi che sono fantastici", ha detto, prima di alzarsi e andarsene.

stramaccioni Stramaccioni camp resize stramaccioni cdfe0d4895ebc648f579f17e50f03e67 stramaccioni cassano