9 ott 2020 16:30

“A COSA TI SERVE DIVENTARE ITALIANA? TU NON LO SEI E NON LO DIVENTERAI MAI" - LA GIOVANE ATLETA DANIELLE FRÉDÉRIQUE MADAM VIENE INSULTATA AL BAR, IL SINDACO LEGHISTA DI PAVIA SCRIVE A MATTARELLA: "LE CONCEDA LA CITTADINANZA ITALIANA" - ORIGINARIA DEL CAMERUN, LA RAGAZZA E' RESIDENTE IN ITALIA DA 16 ANNI: AVEVA SUBITO AGGRESSIONI VERBALI PER AVERE COMMENTATO IL CASO SUAREZ...