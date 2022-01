“IL COVID? CI DICANO SE È PERICOLOSO O NO" – SERIE A NEL CAOS TRA CONTAGI E PROTOCOLLI, SARRI: "SE QUESTA MALATTIA È PERICOLOSA SI FA LOCKDOWN E SI FERMA IL CALCIO SENNÒ SI DECLASSA A SEMPLICE INFLUENZA. SE LA DECISIONE ARRIVA DALLE ASL È DURA FARE UN PROTOCOLLO"… - ANCHE GUARDIOLA POSITIVO

"Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si ferma il calcio sennò si declassa a semplice influenza" così Maurizio Sarri ha commentato il crescere dei contagi Covid in Serie A . "Siamo in mano alle decisione di venti regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l'altro - ha continuato in conferenza stampa -. Se la decisione arriva dalle Asl è dura fare un protocollo".