“CRISTIANO RONALDO? NON USCIVA MAI DI CASA. È L'UNICO GIOCATORE DEL QUALE NON HO MAI VISTO I GENITALI” – SCAZZO A DISTANZA TRA L’EX ATTACCANTE DEL REAL MADRID, RAFAEL VAN DER VAART E IL SUO VECCHIO COMPAGNO DI SQUADRA CR7 – L’OLANDESE HA PARLATO DEI PREGI DEL CENTRAVANTI PORTOGHESE, MA ANCHE DEI SUOI DIFETTI: “È UN GIOCATORE ESTREMAMENTE EGOISTA. SE SI VINCEVA 6-0 E LUI NON SEGNAVA NON ERA CONTENTO. SE INVECE SEGNAVA MA LA SQUADRA PERDEVA, A LUI ANDAVA BENE” – LA RISPOSTA DI RONALDO: “CHI È QUEL TIZIO?"

Vecchie ruggini tra gli ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo e Rafael Van der Vaart. I due hanno condiviso un periodo insieme al Real Madrid […]. Intervistato in un podcast, l’olandese ha parlato di CR7, raccontandone pregi e difetti.

L’ex Juventus però non ha apprezzato il suo intervento e, in un post pubblicato sul profilo Maisfutebol, ha risposto con quattro lapidarie parole. "Who is that guy?", ossia "Chi è quel tizio?". […]

[…] Van der Vaart aveva parlato di Cristiano Ronaldo come di una “macchina sportiva perfetta". Ha aggiunto poi che per Cristiano “l'età resta semplicemente un numero… il suo fisico oggi, wow! È una macchina. Era già avanti coi tempi, i giocatori di oggi solo ora fanno lo stesso. Il suo allenamento in palestra, la sua dieta, il suo sonno: tutto questo era più importante per lui che allenarsi duramente in campo con gli altri".

[…] Non usciva mai di casa! Racconto sempre questa battuta, ossia che lui è l'unico giocatore del quale non ho mai visto i genitali… Era sempre il primo ad arrivare per allenarsi e l'ultimo ad andarsene", un manifesto della sua etica professionale che però finisce anche per estraniarlo dal gruppo.

"È stato da sempre un giocatore estremamente egoista. Se si vinceva 6-0 e lui non segnava non era mai contento. Se invece segnava due gol ma la squadra perdeva, a lui andava bene… come con Van Nistelrooy, un altro con cui ho sempre discusso e che non pensava ad altro che ai suoi obiettivi personali". I[…]

