“IL CT SOUTHGATE? IN INGHILTERRA NON CI SONO MOLTI ALTRI LAVORI SIMILI, FORSE A PARTE ESSERE IL PRIMO MINISTRO. LE CRITICHE NON SI FERMANO MAI. LA PRESSIONE È IMMENSA” – SVEN GORAN ERIKSSON SUL “TELEGRAPH”: “DA QUANDO HO SCOPERTO IL CANCRO TERMINALE QUELLO CHE MI È STATO PIÙ VICINO È ROBERTO MANCINI. SE CHIEDI AI MEDICI QUANTO MI RESTA DA VIVERE NON SANNO RISPONDERE. PENSO CHE SIA MEGLIO NON SAPERLO”

Da ilnapolista.it

“Ho una malattia e tutti lo sanno, ma finora va tutto bene. Sono ancora in piedi”. Sven-Goran Eriksson inaugura la sua rubrica sul Telegraph parlando del suo stato di salute. Scrive che “da quando è uscita la notizia che ho un cancro terminale, ho viaggiato in tutta la Svezia, l’Inghilterra, l’Italia e il Portogallo, e ho avuto le lacrime agli occhi così spesso per la gentilezza delle persone. Di solito scopri che tutti parlano molto bene delle persone quando sono morte. Sono fortunato che parlino bene di me mentre sono ancora vivo“.

Eriksson sta affrontando un percorso consapevole e pubblico verso la fine. Una scelta commovente che si traduce anche in quanto scrive sul giornale inglese. “Se chiedi ai medici quanto mi resta da vivere non sanno rispondere. Questo mi preoccupa? Penso che sia meglio non saperlo. Bisogna cercare di restare positivi in situazioni come questa, è così che ho sempre vissuto la mia vita. Mi piace incontrare persone e vivere una vita normale il più possibile. Non voglio sedermi a sentirmi dispiaciuto per me stesso. No, grazie. Non risolvi niente con quello”.

Ricorda dell’incredibile manifestazione d’affetto a Liverpool, “quando 60.000 persone in uno stadio cantano il tuo nome , se questo non ti dà una scossa, allora niente ti darà una scossa”.

“Lo scorso fine settimana ho ricevuto la visita del mio vecchio capitano dell’Inghilterra, David Beckham. David mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe venuto. Questo ti mostra chi è Beckham. Non aveva alcun bisogno di venire qui ma voleva farlo. S’è presentato con sei bottiglie di vino, di cui una del 1948 che è l’anno in cui sono nato”.

Ma “il contatto più frequente che ho avuto è stato forse con Roberto Mancini, è stato il mio capitano in squadra per nove anni e tutti sanno chi è. Mancini e Beckham erano capitani molto bravi e persone fantastiche”.

Eriksson scrive anche di Southgate e del difficile lavoro di ct inglese: “Non ci sono molti altri lavori simili, forse a parte essere il Primo Ministro. Può prendere il sopravvento sulla tua vita se glielo permetti. Purtroppo, le critiche non si fermano mai. La pressione è immensa. Ti senti quasi come se avessi 60 milioni di persone che ti sostengono e ti spingono: vai e vinci per noi. Ti senti come se fossi i Beatles”.

