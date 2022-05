“CURATEVI” – “BRACCIO D’ORO” BERTOLUCCI, OGGI COMMENTATORE SKY, MENA DURO SU CHI HA CRITICATO SINNER DOPO IL RITIRO A PARIGI TIRANDO IN BALLO IL CAMBIO D’ALLENATORE - ENNESIMO GUAIO PER L’AZZURRO CHE HA INIZIATO QUESTA STAGIONE CON UNA SERIE LUNGA DI INFORTUNI. PROBLEMI CHE L’HANNO COSTRETTO AL RITIRO DA MIAMI O A GIOCARE PARTITE COMPLESSE COME QUELLE CONTRO STEFANOS TSITSIPAS A ROMA…

Ricapitolando: @janniksin ha fatto bene a lasciare Piatti. In fondo quest’ultimo ha allenato diversi top ten ma non ha mai vinto uno slam. Adesso dovrebbe tornare indietro. Vagnozzi non è in grado di impedire vari problemi fisici. Curatevi!! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 31, 2022

SINNER

Non si ripete l’impresa del 2020 per Jannik Sinner al Roland Garros. Due anni fa, l’azzurro ha conquistato i quarti di finale, perdendo in tre set dal campione della terra rossa, Rafael Nadal: tale traguardo, tuttavia, non è stato raggiunto anche quest’anno per problemi fisici.

Nell’ottavo di finale contro Andrey Rublev, il numero dodici del mondo ha dominato il primo set, riuscendo a rubare il servizio all’avversario per due volte. Poi, però, sono iniziati i dolori e sono iniziato i medical time out.

Nonostante il dolore, Sinner ha proseguito il match, perdendo inevitabilmente il secondo set, con lo score finale di 6-4 a favore del russo. È nel terzo set che il tennista italiano alza bandiera bianca. Al primo turno di battuta perso, decide di ritirarsi, regalando il quarto di finale a Rublev.

Ennesimo ritiro per Jannik Sinner, che ha iniziato questa stagione con una serie lunga di infortuni. Problemi che l’hanno costretto al ritiro da Miami o a giocare partite complesse come quelle contro Stefanos Tsitsipas a Roma.

SINNER

Segnali preoccupanti sono arrivati già nel match dell’Open di Francia contro Mc Donald: anche in questo caso, nonostante il problema al ginocchio, ha portato in porto il risultato. Per questi continui problemi fisici, sono state numerose le polemiche per la condizione fisica di Jannik Sinner: dalla scelta di rompere il rapporto con Riccardo Piatti a quella di avere Simone Vagnozzi come nuovo coach.

Su tale polemica, è intervenuto un ex tennista italiano, Paolo Bertolucci.

Il tweet di Bertolucci

L’ex tennista e voce di Sky ha deciso di prendere posizione sulla polemica che è stata rivolta a Jannik Sinner per via dei numerosi infortuni che lo stanno condizionando in questa stagione.

pietrangeli bertolucci

“Ricapitolando: Sinner ha fatto bene a lasciare Piatti”, così inizia il post su Twitter dell’ex tennista, “In fondo quest’ultimo ha allenato diversi top ten ma non ha mai vinto uno slam.

Adesso dovrebbe tornare indietro. Vagnozzi non è in grado di impedire vari problemi fisici. Curatevi!!”

