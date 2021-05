“DAJE CHE DJOKOVIC È COTTO”. MAI PROFEZIA DEL PUBBLICO ROMANO FU PIU’ TEMERARIA: DJOKO DOPO QUASI TRE ORE DI BATTAGLIA SUPERA SONEGO AL TERZO SET E VOLA IN FINALE. AFFRONTERA’ NADAL PER LA SESTA VOLTA A ROMA – LE PAROLE DI NOLE SU SONEGO PROTAGONISTA DI UN SECONDO SET DA CUORE TORO E IL VIDEO DEI COLPI PIU’ BELLI

Dagonews

sonego djokovic

“Daje che Nole è cotto”. Una voce dal sen del Centrale fuggita a metà del secondo set vede segni di cedimento in quel Djokovic che aveva vinto agevolmente il primo set per 6-3. Mai profezia fu più temeraria. Perché è vero che il numero uno del mondo avrebbe poi perso al tie-break il secondo set dopo aver sciupato due match point ma nella terza e decisiva partita il serbo ha ritrovato le sue accelerazioni chiudendo il set sul 6-2 dopo quasi tre ore di battaglia.

“Congratulazioni a Sonego che ha lottato fino all’ultimo colpo. E’ stata una giornata dura per me, quasi 5 ore sul campo con quarti e semifinale”. In finale domani Djokovic troverà Nadal. E’ la sesta finale a Roma (2 le ha vinte Nole, tre Rafa). La settimana da sogno di “Lorenzo il Magnifico”, protagonista di un secondo set da cuore Toro, finisce tra gli applausi del pubblico del Foro e con l’abbraccio di Djoko. Stasera è servito il miglior Nole Djokovic per battere Sonego. E questo vale (quasi) come una vittoria…

sonego

SONEGO-DJOKOVIC

Da sport.sky.it

Sono mancati pochi punti a Lorenzo Sonego per entrare nella storia. Il torinese, che da lunedì eguaglierà il suo best ranking rientrando nella Top-30 (n°28), diventando il terzo miglior italiano in classifica, ha giocato alla pari con il numero 1 del mondo Novak Djokovic nella semifinale degli Internazionali d'Italia. Dopo aver ceduto il primo set piuttosto nettamente, Sonego ha annullato due match-point al campione in carica, trascinandolo al terzo parziale grazie anche alla carica di un Centrale tornato caldo come ai tempi d'oro. Qui la maggior esperienza di Djokovic ha fatto la differenza, al termine di una lotta di quasi tre ore e 200 punti.

lorenzo sonego 1

Sonego torna dalla Capitale con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque, dopo le vittorie contro due Top-10 Thiem e Rublev e il braccio di ferro con Nole. Il serbo domenica andrà a caccia del sesto titolo romano, il 37° Masters 1000. Giocherà il 'clasico' contro Rafa Nadal, giunto al 57° appuntamento. I due si sono già affrontati sul Centrale cinque volte in finale, con lo spagnolo in vantaggio 3-2, mentre negli 'head to head' complessivi è avanti Nole 29-27. Appuntamento alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

SONEGO E LA FIDANZATA ALICE SONEGO E LA FIDANZATA ALICE lorenzo sonego sonego balletto 2 lorenzo sonego sonego