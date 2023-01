“DANI ALVES HA PRESO CON FORZA LA MIA MANO E L’HA MESSA LI’” - LA VERSIONE DELLA 23ENNE CHE HA DENUNCIATO IL TERZINO BRASILIANO EX JUVE, ARRESTATO E INCARCERATO A BARCELLONA CON L'ACCUSA DI AGGRESSIONE SESSUALE – LE TRE VERSIONI DI DANI ALVES (ANCORA IN CARCERE): PRIMA HA DETTO DI NON CONOSCERE LA RAGAZZA, POI DI AVERLA VISTA MA CHE NON SAREBBE SUCCESSO NULLA, INFINE CHE SAREBBE STATA LEI A SALTARGLI ADDOSSO – IL TERZINO NON MANGIA, NON RICORDA IL NUMERO DELLA MOGLIE (CHE LO DIFENDE) ED E’ STATO LICENZIATO

Estratto dell'articolo di Pierfrancesco Catucci per corriere.it

Dani Alves è ancora in carcere, nel settore riservato alle persone in custodia cautelare, dopo l’arresto di venerdì mattina. Ha trascorso due notti, cercando di difendersi dall’accusa di molestia sessuale . Il gip non ha convalidato la richiesta di libertà su cauzione formulata dalla difesa perché «sussiste la possibilità di fuga», anche alla luce delle sue possibilità economiche. Alves ha infatti il doppio passaporto brasiliano e spagnolo e, in caso di trasferimento in Brasile, la Spagna non avrebbe con il Paese sudamericano un accordo di estradizione. In più, il calciatore ha anche la residenza in Messico (nonostante il Pumas lo abbia licenziato subito dopo l’arresto).

Le tre ricostruzioni discordanti

L’esterno avrebbe fornito tre versioni discordanti nel tentativo di ricostruire quanto accaduto la notte tra il 30 e 31 dicembre nella discoteca Sutton di Barcellona. Secondo la vittima, il giocatore l’avrebbe costretta ad entrare in un bagno situato in un privè del locale. Dani Alves conferma di essere stato lì, ma solo per poco tempo e nega l’aggressione. Il giudice istruttore, però, ritiene che il suo racconto vada in contraddizione con le prove raccolte dai Mossos, che hanno interrogato diversi testimoni, tra cui il personale di sicurezza della discoteca, raccolto diversi campioni biologici dalla toilette in cui si sarebbe consumata la violenza e visionato i filmati delle telecamere di sicurezza. Secondo il telegiornale del canale catalano TV3 Dani Alves avrebbe raccontato in una prima versione di non conoscere la ragazza, poi di averla vista ma che non sarebbe successo nulla, infine che sarebbe stata lei a saltargli addosso.

Il licenziamento dal Pumas

Immediatamente dopo l’arresto è arrivata la rescissione unilaterale del contratto da parte dei Pumas, il club di Città del Messico che lo aveva accolto a luglio.

