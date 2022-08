“DAZN, IMPARA A RISPETTARE I CLIENTI!” – COLLEGAMENTO SALTATO SU PC, TABLET E SMARTPHONE, MENTANA SI INCAZZA PER I DISSERVIZI DELLA PIATTAFORMA DI STREAMING E CON LUI MILIONI DI TIFOSI INFEROCITI. LA QUESTIONE IRROMPE ANCHE NELLA CAMPAGNA ELETTORALE - SEGNALAZIONE URGENTE DEL PD AD AGCOM - CALENDA: "UNA FESSERIA TOGLIERE I DIRITTI A SKY" (DAZN HA COMUNQUE VINTO UNA GARA) - SALVINI: "DAZN FA SCHIFO"

Da repubblica.it

dazn

Se state guardando la Serie A distesi sulla sdraio, ma sul vostro tablet la partita non si vede, la colpa non è della rete wi-fi dello stabilimento balneare. Dazn, mentre le partite di campionato sono in corso, non funziona in tutta Italia. Da mobile, pc e tablet non si sono viste Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese. E lo stesso problema si è ripresentato ora per le partite serali. La piattaforma espelle l'utente o non lo fa proprio entrare al momento del login, segnalando un errore e invitando a tornare più tardi. Su alcuni device si riesce a sentire l'audio, ma non si vedono le immagini. Sui social, ovviamente, gli utenti sono inferociti per il disservizio. Che non è stato risolto neanche per l'inizio, alle 20.45, di Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

spot dazn

I problemi si sono registrati fin dai minuti precedenti l'inizio degli anticipi delle 18.30. Per Dazn si tratta di un inciampo di non poco conto, non solo perché si tratta della prima giornata di campionato, con i nuovi prezzi e la nuova politica sulla condivisione dell'abbonamento. La maggior parte degli utenti è in vacanza e sta guardando la partita della propria squadra del cuore su dispositivi mobili. Portare il calcio in tasca ai tifosi è un esame per cui la piattaforma, al momento, è rimandata a settembre. Pardon, alle 18.30 di lunedì: in campo Verona-Napoli. A seguire Juventus-Sassuolo.

Ecco come vedere le partite

Dazn, dato l'inconveniente, ha messo a disposizione due link alternativi dove vedere le partite. Basta aprire i link e inserire le credenziali del proprio profilo Dazn:

Salernitana-Roma: https://lite.dazn.com/watch/salernitana-v-roma/6484339bdb94

Spezia-Empoli: https://lite.dazn.com/watch/spezia-v-empoli/78c6fca5e951

spot dazn

Dazn: "Al lavoro per risolvere, ci scusiamo"

Dazn è al lavoro per risolvere il problema e si è scusata con i propri clienti: "Confermiamo che un numero circoscritto di utenti - si legge in una nota - sta riscontrando problemi di accesso alla piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente". Anche i telecronisti, durante Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, si sono scusati con i telespettatori.

Segnalazione urgente del Pd ad Agcom

Il Partito democratico ha segnalato il danno per i clienti ad Agcom: "In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di Dazn Italia. Il Pd - ha spiegato Mauro Berruto, responsabile Sport della Segreteria nazionale del Pd - ha inoltrato una segnalazione urgente ad AgCom per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede".

DAZN SPOT

Le partite oscurate sono scivolate anche sul terreno politico. Contro Dazn si è scagliato il leader di Azione, Carlo Calenda: "Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura". Ancora più duro il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Da abbonato a Dazn #Credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo", approfittando goffamente dell'argomento del momento per inserire l'hashtag scelto dal Carroccio per la campagna elettorale.

IL CEO DI DAZN STEFANO AZZI DILETTA LEOTTA DI DAZN 1 metti in pausa dazn 2 metti in pausa dazn 3 MEME SU DAZN metti in pausa dazn 1 metti in pausa dazn 4