LA “DEA” A CACCIA DEL MIRACOLO: CON 2 VITTORIE QUALIFICAZIONE ANCORA POSSIBILE – PRIMO STORICO PUNTO IN CHAMPIONS DELL'ATALANTA CONTRO IL CITY CHE RESTA SENZA PORTIERI (EDERSON INFORTUNATO, BRAVO ESPULSO) - GASPERINI NO LIMITS: "VINCIAMO LE PROSSIME DUE. CREDO ANCORA NEGLI OTTAVI, MA ANDREBBE BENE ANCHE L’EUROPA LEAGUE”

Da gazzetta.it

Primo storico punto in Champions League per l’Atalanta. Gian Piero Gasperini ne ha parlato in zona mista ai microfoni di Sky Sport: “Nel finale si sono create le condizioni per vincere la partita. Purtroppo si è giocato pochissimo, non siamo stati pronti, abbiamo perso un po’ di tempo con la sostituzione e con qualche giochino di troppo vicino alla bandierina. Nella ripresa abbiamo giocato ad alto livello. Abbiamo ancora qualche possibilità di andare agli ottavi, ma sarei soddisfatto anche se arrivasse l’Europa League”.

Gasp però non si pone limiti: “Ora dobbiamo fare di tutto per vincere le prossime due gare di Champions. Forse tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar poteva arrivare almeno una vittoria, peccato. All’inizio il City ci ha creato tanti problemi. È vero, abbiamo avuto subito una grande occasione, poi però ci hanno fatto soffrire. Nella ripresa abbiamo preso qualche rischio in più, siamo andati un po’ più forte, abbiamo recuperato tanti palloni ed è cresciuta l’intensità. L’occasione di Ilicic? Eh, la porta era spalancata. Se avessimo fatto gol in quell’occasione... Ma non lo critico, Josip ha fatto una partita strepitosa”.

