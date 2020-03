LA “DEA” GIOCA DA DIO - ZILIANI: “PER FORTUNA C'È L'ATALANTA. L'UNICA ITALIANA AD AVERE CAPITO IL LINGUAGGIO DEL CALCIO DI OGGI. LA VERITÀ È CHE IL NOSTRO CALCIO ARRANCA PENOSAMENTE: TANT'È CHE DA NOI IMBROCCHISCE PERSINO RONALDO, CHE NELLE ULTIME 5 CHAMPIONS COL REAL HA SEGNATO 17, 10, 16, 12 E 15 GOL. UN ANNO FA, ALLA SUA PRIMA CON LA JUVENTUS, SI È FERMATO A 6; QUEST'ANNO È PIANTATO A QUOTA 2”

Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

Per fortuna c' è l' Atalanta. Che nel suo piccolo, sia in campionato che in coppa, prova a fare (spesso riuscendoci) quello che i grandi club d' Europa fanno ormai per abitudine, e cioè: A) correre a mille all' ora; B) non smettere mai di attaccare; C) segnare più gol possibile; D) mandare in deliquio i propri tifosi (e non solo loro).

In Serie A l' Atalanta ha vinto 7-0 a Torino contro il Torino, 7-1 con l' Udinese, 5-0 col Milan e col Parma, 4-1 in casa del Sassuolo. Sono solo i suoi successi più eclatanti; ma anche in Champions, da Cenerentola, dopo aver preso qualche sonora scoppola d' ambientamento ha vinto 3-0 in casa dello Shakhtar e, negli ottavi, 4-1 con il Valencia. Partite vibranti, entusiasmanti, che la stanno portando dritta ai quarti di finale fra le migliori otto del continente. E sì, per fortuna c' è l' Atalanta. L' unica, nel nostro orticello, ad avere capito il linguaggio del calcio di oggi.

Domanda: c' è un motivo se in questa Champions i club tedeschi stanno stupendo tutti facendo addirittura meglio dei club inglesi e spagnoli dominatori negli ultimi anni? La risposta è sì. E il motivo è che il Bayern, il Dortmund e il Lipsia - un' Atalanta tedesca a 5 stelle - corrono a mille all' ora, non smettono mai di attaccare, segnano più gol possibile e alla fine mandano tutti in manicomio. Il Bayern in Bundesliga ha vinto tre volte con 5 gol di scarto, tre volte con 4, due volte con 3 e tre volte con 2. Il Dortmund ha vinto due volte con 5 gol di scarto, cinque volte con 4, una volta con 3 e tre volte con 2; il Lipsia ha rifilato un 8-0 al Mainz e fuori casa un 5-0 allo Schalke, un 4-0 all' Union Berlino e un 3-0 al Werder Brema e al Dusseldorf. Perchè è così che devi fare se vuoi diventare un top club.

In Inghilterra il Manchester City ha vinto partite con 8, 5 e 4 gol di scarto; del Liverpool non serve nemmeno parlare visto che su 28 partite ne ha vinte 26 spesso maramaldeggiando. E anche in Spagna, dove pure Real e Barça non sono più gli astri rilucenti di un tempo, lo spartito non cambia; così come in Francia per il Psg. E noi?

Noi siamo qui a spolverare le nostre anticaglie: e a dire, anche se ormai facciamo ridere, che in Italia vittorie di questo tipo non sono possibili perchè la Serie A è il campionato più difficile del mondo e da noi si vince solo in modo risicato; un bluff che l' Atalanta, per fortuna, si è incaricata di scoprire. Noi abbiamo la tristissima Juventus di Lione, la Juve di CR7 , Dybala e Higuain, che nel suo stadio batte a fatica 2-1 Bologna, Genoa, Parma e Verona, 1-0 il Milan e 4-3 il Napoli; e in trasferta 1-0 Parma e Torino e 2-1 Sampdoria, Spal e Brescia (più Inter e Roma), rivali evidentemente più ostici del Leicester battuto 4-0 dal Liverpool, del West Ham battuto 5-0 dal City, dello Schalke battuto 5-0 dal Lipsia, del Werder Brema battuto 6-1 dal Bayern, dell' Eintracht battuto 4-0 dal Dortmund, del Getafe battuto 3-0 dal Real Madrid, del Siviglia battuto 4-0 dal Barcellona.

Davvero qualcuno ci crede? La verità è che il nostro calcio arranca penosamente: tant' è che da noi imbrocchisce persino Ronaldo, che nelle ultime cinque Champions col Real Madrid aveva segnato 17, 10, 16, 12 e 15 gol. Un anno fa, alla sua prima con la Juventus, si è fermato a 6; quest' anno è piantato a quota 2. Ma non diciamolo in giro: rovineremmo la narrazione dell' Istituto Luce.

