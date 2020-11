“DIEGO E’ VIVO PER MIRACOLO” – MARADONA È STATO DIMESSO IERI DALLA CLINICA IN CUI 8 GIORNI FA È STATO OPERATO AL CERVELLO, IL MANAGER DEL PIBE: “HA VISSUTO IL MOMENTO PIU’ DURO DELLA SUA VITA” – LA PRIMA FOTO DOPO L’INTERVENTO – ORA DIEGO ANDRÀ A VIVERE IN UNA CASA VICINO A QUELLA DELLA FIGLIA GIANNINA ESI SOTTOPORRÀ AI TRATTAMENTI NECESSARI PER CURARE LA SUA DIPENDENZA DALL'ALCOL E DA ALCUNI FARMACI - VIDEO

diego maradona

Diego Armando Maradona è stato dimesso ieri dalla clinica di Olivos, dove otto giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale. L'ex fuoriclasse del calcio è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale Villanueva a Tigre, località a nord dell'area metropolitana di Buenos Aires.

Qui Maradona si sottoporrà ai trattamenti necessari per curare la sua dipendenza dall'alcol e da alcuni farmaci.

diego maradona lascia l'ospedale 1

La località dove Maradona trascorrerà questo periodo non è stata scelta a caso, in quanto a poche centinaia di metri vive Giannina, figlia dell'ex Pibe de oro e autentica 'capofamiglia' in questo delicato momento. Sarà lei a occuparsi del padre e a stargli vicina.

IL MANAGER

A rassicurare sulle condizioni di Maradona in seguito all'intervento di rimozione di un'edema subdurale era già stato nel pomeriggo di mercoledì il suo avvocato-manager Matias Morla: "Quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un'operazione di routine, per me è un miracolo che sia vivo. Credo che Diego abbia vissuto il momento più duro della sua vita.

diego maradona lascia l'ospedale 2

Per fortuna la settimana scorsa questo pericolo è passato perchè l'intervento del dottor Luque è stato tempestivo. Diego è una roccia e ora credo che oggi verrà dimesso, ma non so a che ora. Con lui ho parlato e so che ha tanta voglia di tirarsi fuori dai problemi personali che ha. Intanto bisogna che ci sia una riunione con i suoi familiari e con i medici che si occupano di lui. Con attorno i dottori e la sua famiglia, Diego tornerà felice come dovrebbe essere. Insieme dovremo fargli ritrovare amore e serenità".

