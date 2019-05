“DILETTA LEOTTA, SCANSATE” – FEDERICA PELLEGRINI SEMPRE PIU’ “DIVINA” CONTINUA A INFIAMMARE I SOCIAL E RISPONDE ALLE CRITICHE CON NUOVO SCATTO DI SCHIENA SOTTO LA DOCCIA - “TI HO, IMPRESSO SULLA MIA PELLE, CON LO SCALDARE DEL SOLE. ROBE DA NUOTATORI”, SCRIVE NEL POST – NEI GIORNI SCORSI LE FOTO DEL LATO B, PRIMA IN PISCINA E POI IN FINESTRA – VIDEO

federica pellegrini

Federica Pellegrini continua ad infiammare i social, come sta facendo da qualche giorno a questa parte. Dopo le foto del lato B, prima in piscina e poi in finestra, ecco una foto che la ritrae senza veli sotto la doccia, sempre di schiena. Il segno del costume come emblema dell’impegno in vasca, il fisico scolpito a incendiare l’atmosfera su Instagram. Federica mette in mostra il suo lato sexy, i fan sembrano apprezzare sempre di più.

