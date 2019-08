“DILETTA SEI FANTASTICA ANCHE CON LA BARBA” – SOCIAL IN DELIRIO PER LA FOTO DELLA LEOTTA CON BALZARETTI – “GEMELLI DIVERSI, COSI’ LA LEOTTA SU INSTAGRAM HA COMMENTATO IL LOOK SCELTO DA LEI E DALL’EX CALCIATORE DELLA ROMA PER RACCONTARE LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO DELL’INTER CONTRO IL LECCE SU "DAZN" – “MA AVETE GLI STESSI PANTALONI? A TE DILETTA STANNO UN POCHINO MEGLIO”- TUTTI I MEME

diletta leotta federico balzaretti

Da golssip.it

“Gemelli diversi”. Con questa battuta autoironica Diletta Leotta ha commentato il look scelto da lei e da Balzaretti (ex giocatore della Roma che la affianca quest’anno a Dazn) per raccontare la prima partita di campionato dell’Inter contro il Lecce. I fan si sono scatenati soprattutto con l’ex Roma e con la scelta dei pantaloni…

diletta leotta federico balzaretti meme diletta leotta federico balzaretti meme diletta leotta federico balzaretti meme diletta leotta federico balzaretti meme diletta leotta e le amiche diletta leotta DILETTA LEOTTA diletta leotta sculetta in barca 2 diletta leotta diletta leotta sculetta in barca 6 diletta leotta diletta leotta diletta leotta sculetta in barca 3 diletta leotta sculetta in barca 7 diletta leotta sculetta in barca 4 diletta leotta sculetta in barca 1 diletta leotta federico balzaretti meme