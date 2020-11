“IL DIO DEI PILOTI È NERO” – CORRADO FORMIGLI ESULTA PER IL SETTIMO TITOLO DI HAMILTON E VIENE RICOPERTO DI INSULTI SUI SOCIAL: “SOLO GLI IDIOTI CON IL CERVELLO MENOMATO DALLE IDEOLOGIE POSSONO FARE AFFERMAZIONI DEL GENERE, SOPRATTUTTO NELLO SPORT" - "SCHUMI VINCEVA ANCHE CON LE MACCHINE CHE NON ANDAVANO. IL VOSTRO FANATISMO RAZZIALE MI SPAVENTA…” - LA REPLICA DI FORMIGLI

Ho scritto che il dio della F1 è nero. Non è soltanto una constatazione, è anche il riconoscimento tributato a un campione che ha gareggiato in questo mondiale inneggiando a Black Lives Matter, impresso sulla sua tuta e parte del suo furore agonistico. Lewis Hamilton non è solo un grandissimo pilota. È un attivista per i diritti della minoranza nera, uno che ha chiesto e ottenuto che la maggioranza dei piloti del circus si inginocchiassero in memoria di George Floyd assassinato dalla polizia di Minneapolis. Qualcuno dirà che è facile farlo quando guadagni 50 milioni di euro l’anno. Non è così.

Proprio perché può permetterselo, la gran parte degli sportivi evita di esporsi e battersi per i diritti di chi non ha voce. Lewis Hamilton lo fa, ponendo la questione della razza all’attenzione del mondo degli appassionati di automobilismo sportivo. Lo fa in uno sport tradizionalmente bianco. Per rendersi conto di cosa sia stata la questione razziale nel motorsport, consiglio di guardare “Il Primo”, lo stupendo documentario su Willy T. Ribbs su Netflix. Il primo pilota nero a gareggiare a Indy mentre ancora sventolavano in tribuna le bandiere del Klu Klux Klan.

Definire Hamilton il dio nero della F1 significa dunque riconoscere non solo un campione del volante ma anche un uomo che ha saputo e voluto schierarsi. E che lo faccia dall’alto dei suoi compensi milionari merita un applauso in più.

Corrado Formigli ricoperto dagli insulti. Il motivo? Un cinguettio a ridosso dell'ennesima vittoria di Lewis Hamilton. Il conduttore di PiazzaPulita ha voluto omaggiare così il campione: "Il dio dei piloti è nero. Grazie Lewis Hamilton".

Immediati i commenti dei suoi seguaci che chiedono: "Schumacher vinceva anche con le macchine che non andavano.. nulla toglie alla bravura di hamilton ma è il vostro fanatismo razziale che mi spaventa". E ancora: "Vorrebbe gentilmente spiegarci il suo concetto di razzismo? Perché qui ce n’è molto. Credo che questo tweet vada segnalato".

Ma c'è addirittura chi va più sul pesante: "Solo gli idioti con il cervello menomato dalle ideologie politiche e/o religiose possono fare affermazioni del genere, soprattutto nello sport. La 'pace olimpica' rovinata da imbecilli a tutto tondo". Commenti ai quali Formigli non ha risposto.

