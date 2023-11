“IL DIVORZIO DA ADANI, CASSANO E VENTOLA? LE COSE DI SPOGLIATOIO RESTANO LÌ” - VIERI HA LANCIATO LA NUOVA PUNTATA DEL NUOVO FORMAT DELLA "BOBO TV" DOPO L’ADDIO DEI SUOI EX COMPAGNI DI VIAGGIO - L’INVIATO DELLE "IENE" LO HA INTERROTTO PER FARGLI FIRMARE UN MODULO PER IL “DIVORZIO VELOCE” MA LUI NON HA SPIEGATO I MOTIVI DELLA ROTTURA - CASSANO HA CONFERMATO, INVECE, LE DIVERGENZE, PARLANDO ANCHE DELLA PRESENZA DI UN MISTERIOSO “QUINTO PERSONAGGIO”

Salvatore Riggio per corriere.it - Estratti

bobo vieri

Adesso è ufficiale. La Bobo Tv ha voltato pagina. Lo ha dimostrato Christian Vieri con la prima puntata del nuovo format «Bobo Vieri Talk Show with Special Guest».

(...)

Al debutto, però, c’è chi ha fatto irruzione durante la trasmissione per provare a capire da Vieri cosa sia accaduto. Sono state le Iene, che hanno messo in imbarazzo l’ex centravanti della Nazionale.

L’inviato del noto programma di Italia Uno, Sebastian Gazzarrini, ha presentato a Bobo un modulo di divorzio veloce. Anche perché ormai, come si è capito, la separazione dagli altri tre non è stata uno scherzo o una trovata pubblicitaria. Sta di fatto che Gazzarrini aveva un solo obiettivo: quello di presentare un modulo per il «divorzio veloce» di Bobo da Adani, Cassano e Ventola secondo «condizioni concordate». Elencando le possibili motivazioni della separazione: «A) Ventola è sempre ubriaco, B) È più forte Ronaldo di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e infine D) un riferimento ad Adani».

vieri adani cassano ventola

Vieri ha tenuto duro: «Qual è? Nessuna dei 4». Ma l’inviato delle Iene ha insistito: «Ma vuoi almeno firmare perché così non si parli più di questa storia?». Ma anche qui Vieri non si è arreso: «Non firmo niente se non ho il mio avvocato». Infine, sempre Vieri ha chiuso il discorso parlando di sacralità dello spogliatoio: «Ragazzi io non parlo di queste cose.

Allora ti spiego, le cose che succedono dentro lo spogliatoio, rimangono nello spogliatoio. Quindi, puoi fare tutte le domande che vuoi. Io dico che quello che succede lì rimane». Chissà se la stessa regola varrà per tutti. Anche perché una volta ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, Cassano ha confermato le divergenze, parlando anche della presenza di un misterioso «quinto personaggio».

cassano ventola adani vieri vieri adani cassano ventola