30 gen 2020 12:15

IL “DJOKO” NON FINISCE MAI - IL SERBO DOMA UN FEDERER IN EVIDENTE DIFFICOLTÀ: SI TRATTA DELL'OTTAVA FINALE AUSTRALIANA PER NOLE CHE HA VINTO GLI ULTIMI 9 MATCH NEGLI SLAM CONTRO FEDERER E NADAL. NON PERDE CON ROGER DALLA FINALE DI WIMBLEDON 2012 - L'ULTIMA SCONFITTA L'HA SUBITA DA NADAL NELLA FINALE DEL ROLAND GARROS 2014 - SE DJOKOVIC VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN TORNA NUMERO 1 DEL RANKING - VIDEO