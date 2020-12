“DONNARUMMA? CI SONO DIECI PORTIERI PIÙ FORTI DI LUI” – ANTONIO CASSANO SHOW ALLA "BOBO TV": "L'UOMO PIÙ DECISIVO DELLA SERIE A? CRISTIANO RONALDO. LA JUVE È L'UNICA CHE PUÒ PERDERE LO SCUDETTO. PIRLO? FARA’ UNA GRANDE CARRIERA". E SU BALOTELLI... – VIDEO

A fine anno anche la Bobo tv tira i conti e regala non poche sorprese. Mattatore della serata è sempre Antonio Cassano, che si spertica in lodi su un calciatore "inaspettato". "L'uomo più decisivo della Serie A? Dico Cristiano Ronaldo quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri.

Quando c'è lui parti sempre da 1-0, quando non c'è fai fatica a calciare in porta. Le chiacchiere le porta via il vento: fa sempre un gol a partita in ogni competizione. Lui il giocatore più forte in Serie A". L'ex talento di Bari Vecchia non è mai stato troppo "tenero" con il portoghese, ma in questo caso cambia decisamente opinione. "Non avevo mai visto qualcuno saltare sopra la traversa", ha detto commentando il suo gol di testa contro la Sampdoria.

"Pirlo farà una grande carriera"

Promossa a pieni voti anche la Juventus, eletta da Cassano squadra dell'anno 2020. "Gli ultimi 6-7 mesi di Sarri sono stati molto complicati. Non dovevano solo vincere ma entrare anche in un sistema di gioco molto diverso rispetto alla storia della Juve. Hanno fatto grandi sacrifici e hanno vinto lo scudetto.

Con Pirlo, apprezzo la novità. Lui è arrivato alla Juve cercando la novità, il suo coraggio e la sua personalità vanno premiati: farà una grande carriera". L'ex Samp si lascia anche andare ad un pronostico per l'anno che verrà: "La Juve è l'unica che può perdere lo scudetto", ammette.

Allenatore dell'anno? La squadra si divide

Si spacca in due la squadra della Bobo tv nel momento di eleggere il miglior allenatore: Nicola Ventola e Christian Vieri votano Gian Piero Gasperini, mentre Lele Adani e Cassano promuovono Stefano Pioli. Il barese non nasconde tutta la sua ammirazione per il tecnico rossonero: "Mi è piaciuto molto, non solo nella gestione di Ibra: è stato bravo a farsi amare da Ibrahimovic ma soprattutto a farsi seguire da tutti gli altri. Ha fatto la stagione più bella della sua vita".

"Dieci portieri più forti di Gigio"

Chi invece si è guadagnato parole non proprio di stima è stato Gigio Donnarumma: "Vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce: Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer...", elenca Fantantonio ma Bobo non sta. "Non è vero, Donnarumma è un talento della natura: ricordatelo, spelacchiato di Genova".

"Balotelli? Farà un gol a partita"

Una chiosa anche su Mario Balotelli, tornato al gol con il suo Monza in Serie B. "Il Monza ha dominato - racconta Vieri, che ha assistito alla gara - Balotelli ha segnato dopo cinque minuti ed era un anno che non giocava. Deve entrare in condizione, a livello di testa c'è.

Il problema era questo, invece si dà da fare. È stata una grande partita, anche Boateng ha giocato bene. Se Balo si mette in condizioni fisiche accettabili rischia di fare un gol a partita. Il Monza andrà in Serie A, sono uno squadrone con tanti giocatori di qualità".

